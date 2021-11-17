Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etmeyi başararak play-off turu oynamaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızda Hakan Çalhanoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un takımı maça çok iyi hazırladığını belirten Hakan Çalhanoğlu, hedefin Dünya Kupası olduğunu ve Play-Off'a iyi hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hocamız bizi çok iyi hazırladı, burada zor maçlar olacağını biliyorduk. Direkt gitmeyi de istiyorduk, maalesef olmadı ama buna da mutluyuz. Uzun bir süre geçecek aradan ama inşallah kazasız belasız geri dönecek herkes. Kuntz hoca 'Maçın en iyisisin. Sen bu takımın en önemli oyuncularından birisin, sakın dışarıdan gelen yorumları takma' dedi. Ben de böyle şeyler olabilir sorumluluğu alabiliriz, tecrübeli oyuncularız' dedim. Öyle bir diyalogumuz geçti. Hocama teşekkür ediyorum."

"Hedefimiz Dünya Kupası. Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki kazanmak için hazırlanacağız."



