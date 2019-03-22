Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş transfer iddiası!

Devre arasında Milan'dan ayrılabileceği iddia edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ocak ayında kendisine gelen tüm transfer tekliflerine rağmen takımda kalmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

İtalyan basını ise 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili ayrılık dedikodularını bir kez daha gündeme taşıdı. Ülkede yayım yapan Transfer Market Web adlı internet sitesi, Kırmızı Siyahlı kulübün sezon sonunda Hakan'ı satışa çıkarabileceğini yazdı. Bu sezon Milan formasıyla tam 35 maçta boy gösteren Çalhanoğlu, takımına 2 gol ve 13 asistle büyük katkıda bulunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler