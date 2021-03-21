Milan, Fiorentina karşısında Hakan Çalhanoğlu ile güldü

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan konuk ettiği Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada siyah beyazlıların gollerini 9. dakikada Zlatan İbrahimovic, 57. dakikada Brahim Diaz ve 72. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Milli futbolcumuz attığı bu golle bu sezon ligde 3. golünü kaydetti. Floransa ekibinin gollerini ise 17. dakikada Erick Pulgar ve 51. dakikada Franck Ribery, attı.

Liderle fark 6'ya indi

Bu sonuçla puanını 59'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Inter ile puan farkını 6'ya indirdi. Fiorentina ise 29 puanda kaldı.







