Hakan Çalhanoğlu fark yarattı

Leverkusen, Milan ve İnter... 2014’ten bu yana Avrupa’da üst düzey mücadele gösteren ve kulüp performansıyla her zaman tam not olan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ’da da beklenen görüntüye nihayet ulaştı. Uluslar Ligi’nde son oynadığı Lüksemburg ve Litvanya karşılaşmalarında gol atan gurbetçi yıldız, İskoçya ve Çekya karşılaşmalarına da damga vurdu. Ay-Yıldızlı ekibin kaptanı, Diyarbakır’daki maçta Ozan Kabak’a şık bir asist yaparken, önceki gün de Çekya filelerini havalandırdı. 10 numara bölgesinden merkez orta sahaya geçen ve burada çok daha verimli oynayan Hakan, net şekilde farkını gösterdi.

İnter’de de ortaya geçti

İnter’de Brozovic sakatlandıktan sonra orta sahanın ortasında görev alan Hakan’ın, EURO 2024 Elemeleri’nde A Milli Takım’da yine bu bölgede devam etmesi bekleniyor. Kuntz’un da Hakan’ın performansından ve takım için liderliğinden çok memnun olduğu öğrenildi.