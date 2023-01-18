Hakan Çalhanoğlu eski takımına karşı... Milan - Inter maçı

İtalya Süper Kupası'nda Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'a karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yapılan anlaşma gereği Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da oynanacak final karşılaşması, saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Geçen yılki finalde İnter, Juventus'u 2-1 yenerek 6. kez bu turnuvada mutlu sona ulaşmıştı. Hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma öncesi bu kupayı 7 kez kazanan Milan'da kaleci Maignan, Rebic, İbrahimovic, Florenzi, Krunic ve Ballo-Toure sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

İnter'de ise kalede Handanovic, Lukaku ve Brozovic durumları henüz netlik kazanmadı. İki takımın son 6 mücadelesinde Milan ve İnter 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.