Hakan Çalhanoğlu attığı golü anlattı

Milli Takımımız'ın başarılı futbolcularından Hakan Çalhanoğlu, Arnavutluk maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

23 Mart 2019, Cumartesi 01:33
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Hakan Çalhanoğlu attığı golü anlattı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

Millilere galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Burak Yılmaz ve 55'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. A Milli Takım bu sonuçla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini elde ederken, gruba da galibiyetle başladı.

Mücadelenin ardından Hakan Çalhanoğlu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan'ın maç sonu açıklamaları:

"Burak ağabey ile Cenk önümü açtı, koşu yaptıktan sonra onlar, sağa doğru çektim, önüm boş kaldı. Önüm boş kaldığı zaman zaten ben kaleye vururum."

"Burada önemli olan 3 puanı almaktı. Daha da iyi oynayabiliriz. Bu kısa zamanda iyi oynadık bence, takım halinde disiplinli oynadık 90 dakika. Böyle devam etmek istiyoruz, önümüzdeki maçtan da 3 puan almak istiyoruz."

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