Hakan Çalhanoğlu 25 milyon euro!

Milan ile çıktığı son 8 maçta 4 gol ve 5 asist kaydeden Hakan Çalhanoğlu, takımının Bologna'yı 5-1 yendiği maçta da fileleri havalandırarak Serie A'yı sallamaya devam etmişti. İtalyan basınının övgüler yağdırdığı milli futbolcuyla ilgili La Gazzetta dello Sport gazetesi de flaş bir habere yer verdi.

Gazete, pandemi sonrası büyük bir çıkışa geçen Milan'ı analiz ettiği haberde Çizme ekibinin piyasa değerinin 261 milyon euro'ya yükseldiğini yazarken Hakan içinse 25 milyon euroluk bir fiyat biçti. 26 yaşındaki Çalhanoğlu'nun Milano deviyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler