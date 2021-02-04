Galatasaray'da dönemin en önemli oyuncuları arasında yer alan Hakan Balta, aynı zamanda milli takımın da vazgeçilmez oyuncularından biriydi. Özellikle hem fiziki yapısı hem yetenekleri ve hem de sol ayaklı olması nedeniyle, aranan isimler içerisinde yer alıyordu. Futbolculuk kariyeri boyunca birçok farklı takımda oynayan ve önemli başarılar gösteren Hakan Balta, şu sıralar Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alıyor. Türk futboluna adını yazdırmış önemli isimlerden biri olarak dile getirilebilir.

Hakan Balta nereli?

23 Mart 1983 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde Doğan Hakan Balta, aynı şekilde futbola da bu şekilde başladı. Çocukluk ve gençlik döneminin Berlin'de geçmesi ile beraber Alman futbol ekolünü en iyi şekilde benimsemiş oyunculardan biridir. Özellikle disiplinli olması, güçlü bir fiziğe sahip olması ve sol ayaklı olması ile beraber pek çok takım tarafından aranan oyunculardan biriydi. Özellikle Galatasaray'da çok önemli başarılar göstermiş futbolcular arasında yer alıyor.

Hakan Balta kaç yaşında?

Son zamanlarda Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev alacağı haberleri üzerine dikkatleri üzerine çeken Hakan Balta, 23 Mart 1983 doğumludur. Bu doğrultuda şu an 37 yaşında olan tecrübeli oyuncu, teknik direktörlük kariyerine devam ediyor. Profesyonel olarak futbolu bırakmış olan Hakan Balta, hala futbolun içinde var olmaya devam eden önemli ve tecrübeli oyunculardan biridir.

Hakan Balta hangi takımlarda oynadı?

Hakan Balta futbol hayatında Berlin takımının rezerv takımı olarak bilinen Hertha BSC-II takımında başladı. Bu takımda öncelikle forvet olarak başlayan Hakan Balta özellikle sert şutları ile dikkat çekmişti. Bölgede yetenekli olmasına rağmen takımdaki defans sonucunun sakatlanması ve sol tarafta oynayacak bulunmaması nedeniyle, daha sonra sol bek olarak bölgeye geçti. O dönem genç ve maliyetsiz oyuncuları kadrosuna katan Manisaspor, Mustafa Denizli önderliğinde Hakan Balta’yı kadrosuna kattı.

Çok geçmeden Manisaspor'da gösterdiği başarılı performansı ile beraber Hakan Balta Galatasaray'a transfer oldu. Özellikle o dönemde Hakan Ünsal ve Ergün Penbe ile Yolları ayıran Galatasaray için tecrübeli oyuncu ilaç oldu. Uzun bir dönem Galatasaray'da oynadıktan sonra ise Hakan Balta sarı-kırmızılı takımda jübilesini yaparak profesyonel futbol hayatını sona erdirdi. Günümüzde hala teknik direktör olarak futbol içerisinde mesleğini devam ettiriyor.

Hakan Balta futbolu ne zaman bıraktı?

2018 yılında futbol hayatını sonlandıran Hakan Balta, uzun yıllar Galatasaray'da oynamış önemli isimlerden biridir. Özellikle Almanya kökenli olarak disiplinli ve profesyonel bir oyuncu olmasının yanı sıra, solak olması üzerinden Galatasaray’a önemli faydalar sağladı. Yetenekli oyuncu şu an profesyonel olarak futbol oynamıyor. Almanya'daki takımlar ile beraber Manisaspor ve Galatasaray'da farklı maaşlar alan tecrübeli oyuncu, günümüzde teknik direktör olarak da yola devam ediyor. Ancak teknik direktör olarak ne kadar maaş aldığı yönünde kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Hakan Balta Milli Takım Kariyeri

Milli takımlarda da önemli başarılar gösteren Hakan Balta, ilk defa 17 Kasım 2007 tarihinde Norveç milli takımına karşı görev yaptı. 20 Mayıs 2008 yılında Slovakya ile oynanan hazırlık maçında takımın tek golünü atarak galibiyeti getirdi. Özellikle Euro 2008 turnuvasında bütün maçlarda 90 dakika oynayan tek oyuncu olarak öne çıktı. Aynı zamanda Euro 2016 turnuvasında 90 dakika bütün maçlarda oynayan tecrübeli oyuncu, toplamda 46 defa A Milli Takım formasını terletti. Bu maçlar içerisinde ayrıca iki tane golü var. Galatasaray başta olmak üzere Türk futbol tarihinde unutulmaz ve en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.