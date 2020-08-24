Yiğidolar’da muhteşem geçen sezonun en öne çıkan isimlerinden biri olan Hakan Arslan’dan iddialı mesajlar...7 gol, 4 asistle tamamladığı sezonun ardından takımının Bolu kampında FANATİK’e açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, “Bizim için çok iyi başlayan bir sezondu. Özellikle ilk yarının sonuna kadar takım müthiş bir seri ve grafiğimiz vardı. Bunu ikinci yarıda da büyük başarılarla taçlandırmak isterdik ama olmadı. Yine de zorluklarla geçen ligi Avrupa biletiyle taçlandırmak bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

‘Performansımdan memnunum’

Bireysel performansını da değerlendiren Hakan Arslan, “Sivasspor benim evim, yuvam gibi. Kendimi bu takımın başarısına odaklıyorum her zaman. Çok çalışarak, hedefe kitlenerek geçirdiğim bir sezondu. Skora katkı sağladım. 7 gol attım, 4 asist yaptım. Sezonun son kısmı ise geçirdiğim ameliyat nedeniyle iyi sonuçlanmadı ama yine de genel performansımdan memnunum. Yeni sezonda da bunu sürdürmek daha üstüne çıkmak istiyorum” diye konuştu.

‘Hedefim Milli Takım’

Gösterdiği performansa karşılık adının transferde anılmamasıyla ilgili de konuşan Hakan, konuya esprili bir dille yaklaştı. “Önümdeki, sağımdaki, solumdaki ve arkamdaki gitti, ben kaldım. Büyük takımların beni transfer etmesi için herhalde topu yemem lazım! Esprisi bir yana, ben Sivasspor’da mutluyum ve bu takımı büyükler arasına sokmak için her zaman üzerime düşeni yapacağım” diyen Hakan, “Hedefim A Milli Takım formasını giyebilmek. Her sezona bu hedefi koyarak başlıyorum. İnşallah bu kez başaracağım” açıklamasında bulundu.

'Avrupa'ya Sivasspor'u göstereceğiz'

Sivasspor’u ve Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Hakan, “Rıza hocanın takımları her zaman iddialıdır ve her zaman sezona en hazır başlayan takımdır. Şu anda da çok iyi çalışıyoruz, lige iyi başlayacağız. Ancak biz bu sene Avrupa hedefini de çok ciddiye alıyoruz. Orada ülkemizi ve Sivasspor’u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Avrupa’ya turistik seyahate gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'Emre ve Mert çok iş yapar'

Hakan Arslan, Fenerbahçe’ye transfer olan Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray’a giden Emre Kılınç’la hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Her iki oyuncunun da çok başarılı olmasını beklediğini ifade eden deneyimli orta saha oyuncusu, “İkisi de Sivasspor’a çok önemli katkılar yaptılar ve bu adımları hak ettiler. Bence gittikleri kulüplere de çok şey katacaklar. Bundan hiç şüphem yok” dedi.

Fanatik Özel / Tunç Kayacı - Ömer Necati Albayrak