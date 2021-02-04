Hakan Arslan, şu an Sivasspor ’da forma terleten bir Türk futbolcudur. Forma numarası 37 numaradır.

Hakan Arslan kimdir? Hakan Arslan hakkında kısa bilgiler

Doğum tarihi ne zamandır?: 18 Temmuz 1988

Doğum yeri neresidir?: İstanbul

Kaç yaşındadır?: 32 (2020 tarihinde)

Boyu ne kadardır?: 1, 86 boyundadır

Uyruğu neresidir?: Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır?: Orta saha / merkez orta saha

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor?:

Hangi ayağını iyi kullanmakta?: On numara / ön libero

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor?: Bilinmiyor.

Şu an hangi kulüpte forma giymektedir?: Sivasspor

Futbolcunun güncel piyasa değeri ne kadar?: 1.5 milyon Euro

Futbolcunun eriştiği en yüksek piyasa değeri ne kadardı?: 2.50 milyon Euro (14 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşti)

Hakan Arslan nerelidir?

Hakan Arslan, İstanbul doğumlu bir futbolcudur. Kendisi futbol kariyerine de memleketi olan İstanbul’da başlamıştır. Bu şehirde küçük yaşta Güngören Belediyespor alt yapı takımına katılmıştır.

Hakan Arslan şu an kaç yaşında?

1988 doğumlu Hakan Arslan, şu an 32 yaşına gelmiş bulunuyor. Arslan, 10 yaşından beri futbol oynuyor.

Hakan Arslan bugüne kadar hangi takımlarda oynadı?

Hakan Arslan, şimdiye dört farklı takımda forma giydi. Bu takımlardan Kasımpaşa ile kiralık sözleşmesi bulunuyordu.

Arslan’ın Kariyerine Bir Bakış ve Oynadığı Takımların Listesi:

Alt Yapı Zamanı Ve Futbolla İlk Tanışma

Güngören Belediyespor (1998 ve 2007 arası)

Hakan Arslan, futbol kariyerine bu takımın alt yapısında başladı. Buraya 10 yaşında giren Arslan, 19 yaşına kadar burada top oynadı. 2007 yılında Güngören Belediyespor, kendisiyle sözleşme imzaladı ve as kadroya aldı.

Profesyonel Olarak Futbolla İlgilenmesi

Güngören Belediyespor (2007 ve 2011 yılları arasında)

Futbolcu, alt yapısında olduğu bu profesyonel kariyerine başladı. Burada dört sene boyunca forma giydi ve toplam 91 maça çıktı. Bu maçlarda toplam olarak 23 adet gol attı.

Dördüncü yılın sonunda transfer sürecine girdi.

Samsunspor (2011 ve 2013 yılları arasında)

Arslan’ın ikinci takımı Samsunspor oldu. Bu takımda da iki sene boyunca maçlara çıktı. Samsunspor dönemi boyunca toplamda 40 maça çıkmayı başardı. Bununla beraber 5 adet de gol kaydetti. Arslan, 2013 yılında tekrardan transfer edildi.

Sivasspor (2013 – hala sözleşmesi devam ediyor)

Hakan Arslan’ın üçüncü ve hala sözleşmesinin bulunduğu takım Sivasspor’dur. Bu takımda şu ana kadar toplam yedi sene geçirmiştir. Yedi sene boyunca 171 maça çıktı ve 24 gol attı. 2015 – 2016 sezonunda takımı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye karar verdi. Böylelikle kariyerindeki ilk ve son kiralık takımına gitti.

Kasımpaşa ( Kiralık / 2015 - 2016 sezonu)

Futbolcu, bu takımda bir sezon boyunca kiralık olarak oynadı. 29 adet maça çıkarak Kasımpaşa’yı temsil etti. 4 adet de gol kaydetmeyi başardı. Daha sonra asıl takımı Sivasspor tarafından kiralık bitiminde geri alındı. Şu an hala Sivasspor takımında forma giymeye devam ediyor.

Hakan Arslan’ın Kariyerinde Önemli Anlar Neler?

İlk profesyonel karşılaşmasına 10 Nisan 2008’de çıktı. Bu maçta Güngören forması ile mücadele etti. Maç, Sarıyer ile oynanıyordu. 2007 – 2008 sezonunda Güngören ile beraber 1. Lig oyuncusu oldu. Samsunspor’daki ilk golünü Türkiye Kupası grup eleme maçı sırasında attı.

2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Hakan Arslan, önümüzdeki sene de Sivasspor ile oynamaya devam edecek. Futbolcunun bu takım ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hakan Arslan’ın tam maaşı ise bilinmemekte.