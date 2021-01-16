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Hakan Arslan ligdeki 5. golünü attı

Demir Grup Sivasspor’un kaptanı Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon beşinci kez rakip fileleri havalandırdı. Hakan Arslan böylece bu sezon Süper Lig'de takımının en golcü iki oyuncusundan biri oldu

16 Ocak 2021, Cumartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Hakan Arslan ligdeki 5. golünü attı

Sivasspor’un kaptanı Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon beşinci kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da kaptan Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 42. dakikasında sahneye çıkan Hakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kaptan Arslan böylece bu sezonki beşinci golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Arslan, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Hakan Arslan'ın son iki haftada attığı üç golün pasını da Max Gradel verdi

İHA

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