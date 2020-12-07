Hakan Arslan koronavirüsten çıktı, golü attı

Hakan Arslan'ın 90 dakika sonundaki açıklamaları şu şekilde:

Zor bir süreçten geçiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kötünün iyisi 1 puan da bizim için iyidir. Buradan herkese sesleniyorum. Biz bile semptomlu atlattık takım olarak Kovid'i... Biz sporcuyuz, vücutlarımız güçlü. lütfen dikkat edin. Düşündüğünüz gibi kolay değil bu durumu atlatmak. Avrupa maçı için de buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum, bizi desteklesinler. Tel Aviv'den kazanarak dönmek istiyoruz.







