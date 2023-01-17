Milli sporcu Hakan Akkaya, ABD'de düzenlenen IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Akkaya, erkekler epe yarı finalinde İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'yi 15-11 yenerek finale yükseldi. Finalde eşleştiği Alman rakibi Maurice Schmidt'i 15-10 yenen Hakan Akkaya, altın madalya kazandı. Ayrıca bir diğer milli eskrimci Elke Lale, kadınlar flörede 9'uncu oldu.