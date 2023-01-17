Hakan Akkaya'dan altın madalya
Milli sporcu Hakan Akkaya, ABD'de düzenlenen IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Akkaya, erkekler epe yarı finalinde İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'yi 15-11 yenerek finale yükseldi. Finalde eşleştiği Alman rakibi Maurice Schmidt'i 15-10 yenen Hakan Akkaya, altın madalya kazandı. Ayrıca bir diğer milli eskrimci Elke Lale, kadınlar flörede 9'uncu oldu.
Milli sporcu Hakan Akkaya, ABD'de düzenlenen IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Akkaya, erkekler epe yarı finalinde İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'yi 15-11 yenerek finale yükseldi. Finalde eşleştiği Alman rakibi Maurice Schmidt'i 15-10 yenen Hakan Akkaya, altın madalya kazandı. Ayrıca bir diğer milli eskrimci Elke Lale, kadınlar flörede 9'uncu oldu.