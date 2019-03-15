Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa, ülkesi Japonya'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilmişti.

2018 Dünya Kupası sonrası ilk kez milli takıma çağrılan 29 yaşındaki 10 numarayla ilgili olarak Japonya Milli Takımı'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu'dan flaş bir açıklama geldi.

50 yaşındaki Japon teknik adam, Kagawa'nın yeniden kadroya davet edilmesi hakkında "2018 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncularımızın hepsi çok iyiydi ve ben de göreve geldikten sonra hepsini yeniden çağırmayı düşündüm. Ancak sakatlıkları ve takımda süre alamamaları nedeniyle bu, şimdiye dek mümkün olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler