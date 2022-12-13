Antalyaspor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright için kulübün kapısı çalınmaya başladı. Yakaladığı çıkışın ardından ABD Milli Takımı’na davet edilen ve Dünya Kupası’nda boy gösteren golcü futbolcu için İtalya’dan 4 takım girişimlere başladı.





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Ankaragücü maçında izlenecek

Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı’nın oynadığı 4 maçta da süre alan Haji Wright’ın Süper Lig ’deki performansı da yakından takip edilecek. 24 yaşındaki futbolcunun, Dünya Kupası arasının ardından oynanacak ilk karşılaşma olan Ankaragücü mücadelesinde İtalyan temsilciler tarafından tribünden takip edileceği belirtildi.

Bonservisi 10 milyon Euro

Antalyaspor’un Danimarka’nın Sönderjyske takımından transfer ettiği Haji Wright’ın bonservis bedeli de belirlendi. 1 milyon 880 bin Euro karşılığında Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcunun bonservisi için pazarlık kapısı 10 milyon Euro’dan açılacak.

Dünya Kupası’nda gol attı

Kariyerinde ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösteren Haji Wright, ABD Milli Takımı’nın oynadığı 4 maçın tamamında şans bularak 137 dakika ile Süper Lig’den Dünya Kupası’na giden 19 futbolcu arasında en çok süre alan 7’nci futbolcu olmayı başardı. Sadece İngiltere maçında ilk 11’de sahaya çıkan Haji Wright, grup aşamasında gol sevinci yaşayamazken, Hollanda karşısında sahneye çıkmayı başardı.

Takımının tek golünü kaydeden başarılı futbolcu, takımının elenmesine ise engel olamadı. ABD Milli Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter’in ilk tercihi olamayan Haji Wright, sahada yer aldığı 137 dakikada 1 gol atarken, gol beklentisinde ise 0.65’te kaldı.

Atalanta takip ediyor

Dünya Kupası’nda yer almasının ardından transferin ilgi çeken isimleri arasında yer alan Haji Wright ile ilgilenen takımlar arasında ortaya çıkan ilk ekip Atalanta oldu. Serie A’da son yıllara damga vuran takımlardan birisi olan Atalanta’nın yanı sıra 3 ekibin daha Haji Wright’ın peşinde olduğu öğrenildi.

47 maçta 24 gol attı

Yaklaşık 1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 47 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı sırtına geçirdi. 24 kez gol sevinci yaşayan ABD’li futbolcu, 3 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 9 gol atarak, Fenerbahçeli Enner Valencia’nın ardından krallık yarışında ikinci sırada bulunuyor. (Ajansspor)

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