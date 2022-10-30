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Haji Wright için büyük iddia!

Antalyaspor'da geçen sezon gösterdiği performansla kariyerinde ilk kez ABD Milli Takımı'na davet edilen Haji Wright için Dünya Kupası öncesi üzücü bir iddia ortaya atıldı.

30 Ekim 2022, Pazar 12:40 Son Güncelleme:
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Haji Wright için büyük iddia!

Antalyaspor’un golcüsü Haji Wright’ın ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilip edilmeyeceği merak edilirken, dikkat çekecek bir çıkış geldi.

İddia: Gregg Berhalter, Haji Wright’ı sevmiyor

Ajasspor'da yer alan habere göre; İstanbulspor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran ABD’li futbolcu hakkında paylaşımda bulunan ABD’li gazeteci Jaime Ojeda, Haji Wright’ın Dünya Kupası’nda yer almasına şans vermedi. Çarpıcı ifadeler kullanan Ojeda, “Bu seçeneğe sıfır şans veriyorum. ABD Milli Takım Teknik Direktör Gregg Berhalter bence Wright’ı sevmiyor” dedi.


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Krallık yarışında ikinci sırada

İstanbulspor karşılaşmasında çok net pozisyonları harcayan Haji Wright, buna rağmen Süper Lig’de krallık yarışında ikinci sırada bulunuyor. 10 golle Fenerbahçe ’nin yıldızı Enner Valencia’nın zirvede yer aldığı krallıkta Karagümrüklü Borini ile birlikte Haji Wright 7’şer golle ikinci basamakta ter alıyor.

Transfer yarışını Antalyaspor kazandı

Kiralık olarak geldiği Antalyaspor'da gösterdiği performansla  Trabzonspor , Hull City ve AEK'nın transfer etmek istediği ABD'li futbolcu, ısrarla kırmızı beyyazlı takımda devam etmek istediğini açıklamıştı. Wright'ın tavrı karşısında Danimarka'nın Sonderjyske takımı Antalyaspor'la bonservis anlaşmasına varmıştı.


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Haji Wright'ın Antalyaspor karnesi

24 yaşındaki golcü, kiralık olarak geldiği 2021-22 sezonunda ligde 31 maça çıkarken 14 gol attı, 2 asist yaptı. Türkiye Kupası’nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten ABD’li forvet oyuncusu, 1 gole imza attı. Bu sezon Antalyaspor'la 10 maça çıkan Wright 7 gol atarken 1 asist yaptı.

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