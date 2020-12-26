Galatasaray 'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, ülkesinde 2009 yılında kurduğu Viitorul Constanta ile büyük başarılara imza atmıştı. 2009 yılında sıfırdan kurduğu kulüp büyük başarılara imza atarken Hagi, bunun için büyük miktarlar harcamaya gerek olmadığını aktardı.

Gsp.ro'ya açıklamalarda bulunan Hagi, "Akademinin yıllık bütçesi 1 milyon Euro. Yani harcamalarla birlikte toplam 10 milyon Euro yatırdık. Tesislerin toplam maliyeti de 10 milyon Euro" dedi.

Hagi'nin tesisler dahil 20 milyon Euro'ya mal ettiği Viitorul Constanta, sıfırdan kurulmuş bir kulüp olarak Romanya Ligi, Romanya Kupası, Romanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.

Kulübün esas amaçlarına uygun şekilde birçok da yıldız yetiştirdi. Şu anda toplam piyasa değerleri 40 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtilen Ianis Hagi, Razvan Marin, Florinel coman, Alex Cicaldau ve Alexandru Mitrita gibi isimler de kulübün projesinin en önemli kazançları oldu.