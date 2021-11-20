1997 yılında altyapısından yetiştiği Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama'da profesyonel kariyerine başlayan Felipe, ülkesinde Palmeiras ve Atletico-MG'de oynadıktan sonra 2002 yazında Türkiye'nin yolunu tuttu. Büyük beklentilerle galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'a imza atan Brezilyalı oyuncu, Hagi'den sonra 10 numaralı formanın verildiği ilk isim oldu.

Sarı kırmızılılarda istediğini bulamayan ve yarım sezon sonra ülkesine geri dönen Felipe, Flamengo ile Fluminense formaları giydikten sonra ikinci kez Brezilya dışına 2005'te çıktı. Katar ekibi Al-Sadd'ta 5 sezon geçiren Brezilyalı orta saha 2010'da altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'ya bir kez daha imza attı.

2014'te Fluminense forması giydiği sırada aktif kariyerini noktalayan 44 yaşındaki Felipe Loureiro şu anda Brezilya Serie D ekiplerinden Bangu Atletico'yu çalıştırıyor.



