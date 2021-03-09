Süper Lig ’e damga vuran Galatasaray ve Fenerbahçe tarihine geçen iki önemli yıldızın değerlendirmesi yarın 14.00’te canlı yayınla D-Smart’ta olacak

Aykut Aydın’ın sunacağı programda Hagi ve Alex’in tarihe geçen unutulmaz golleriyle nostalji yaşarken, önemli spor adamlarının görüşleri ve bağlantılarıyla keyifli dakikalar yaşayacaksınız.

FIFA’nın anketinde de büyük ilgi gören ve milyonları kendine hayran bırakan iki yıldızın değerlendirileceği HAGI Mİ, ALEX Mİ programı yarın 14.00’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta