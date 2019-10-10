Hagi hakkında flaş iddia

FC Viitorul takımının başkanlığını yapan Galatasaray'ın eski oyuncularından Gheorghe Popescu, takımın başındaki Gheorghe Hagi'nin Romanya Milli Takımı'nın hayalini kurduğunu söyledi.

"BİR GÜN, ROMANYA'NIN BAŞINA GEÇECEK"

Hagi'nin milli takım aşkının her şeyden üstün olduğunu söyleyen Popescu, "Hagi bir gün Romanya Milli Takımının başına geçecek. Onun da bir noktada milli takımın başına geçmek istediğini biliyorum. Hemen yarın olmaz tabii ki. Kulüplerin başında bulunan teknik adamlar sadece bir takım yönetmeli. Ben Hagi'nin milli takıma olan aşkının her şeyin üstünde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Gheorghe Hagi, 2014 yılından bu yana kendi kurduğu FC Viitorul takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.