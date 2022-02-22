Adana Demirspor'dan 300 adet, bunun yanı sıra Galatasaray 'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin formasına sahip olan koleksiyoncu Doğukan Yegül, Hagi forması için yapılan Volkswagen Golf marka otomobil ve 10 bin Euro'luk teklifi reddetti.

Otomobil ve 10 bin Euro'luk teklifi kabul etmedi

Teklifi kabul etmeme nedenini ise Doğukan Yegül şu sözlerle anlattı:

Gheorghe Hagi'nin Galatasaray forması 2000-2001 sezonuna ait, teri ve çamuru üzerinde imzalı bir şekilde yaklaşık 20 yıldır muhafaza ediliyor. Bu forma bana babamın hediyesi, ona da çok sevdiğimiz bir aile dostumuz armağan ettti. Hagi forması için birçok teklif aldım. Geçtiğimiz aylarda Volkswagen Golf marka 2016 model otomobil ve 10 bin Euro'luk teklif geldi. Fakat formayı satmayı hiç düşünmedim.

'Bu işe bir inat uğruna girdim'

Ajansspor'un haberine göre 2016 yılında Adana Demirspor'un forma koleksiyonunu oluşturmaya başladığını söyleyen Doğukan, "Şu anda hali hazırda 300 tane farklı dönem ve futbolculara ait Adana Demirspor'un maç formasına sahibim. Aslında bu işe bir inat uğruna girdim diyebilirim. İstanbul'da yaşıyorum. 2016 yılında İstanbul'da oynanan Sarıyer - Adana Demirspor kupa maçına gitmiştim, o dönem 2 futbolcumuz bana formasını vermişti fakat dönemin yöneticisi 'Üzerinde lisanslı ürün yok' dedi ve elimden formaları aldı. O anda forma koleksiyonu oluşturmaya karar verdim. Bir hırsla başladım ve 5 yıldır bu tutkum devam ediyor. Lise son sınıfta dershaneye yürüyerek gidip geliyordum ay sonunda iki adet fazla forma alabilmek için" ifadelerini kullandı.

Başkandan sözü aldı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüştüğünü ve destek aldığını söyleyen Doğukan Yegül, "Adana Demirspor forması dışında, şampiyonluk madalyaları ve kaptanlık pazubandları da arşivimde var. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la da konuştuğumda bir müze oluşturulursa bana da bir bölüm ayıracağını söyledi ve birçok kez de koleksiyonum için yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.