Haftaya görüşürüz Vikingler!

Avrupa'da son dönemde kulüplerimizin aldığı başarısız sonuçlar, Türkiye'nin, UEFA Sıralaması'nda hızla inişe geçmesine sebebiyet verdi. İki sezon önce 13. sıradayken, geçen sezonu 20. tamamladık ve gelecek sezon Avrupa'ya 5 değil, 4 takım göndereceğiz. Avrupa Ligi'nde takımımız yok ve Süper Lig şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 4 ön eleme oynayacak! Geleceğimizi kurtarmak adına şu an 4 takımla temsil edildiğimiz 2022-23'ü yüksek bir puanla bitirmek çok önemli. UEFA kulüp maçlarının ikinci haftasında önce Yunanistan'ı, bu haftaki sonuçların ardından da Hırvatistan'ı geçerek 25.700 puanla 18.'liği kaptık.

Sivas o golü yemese...

Eğer Sivas, 4-3 kaybettiği Ballkani mücadelesinde son dakikada mağlubiyet golünü yemese ya da Midtjylland, 2-0 geriden gelip yine son anlarda Feyenoord'la 2-2 berabere kalmasa, 125 puan önümüzdeki 3 takımla temsil edilen Danimarka'yı da geçmiştik. Önümüzdeki hafta Vikingler'i geçmek ve hatta UEFA tarafından ihraç edildiği için Avrupa'da temsil edilmeyen 26.215 puanlı Rusya'yı geçmek adına oldukça kritik olacak. Tek dileğimiz Danimarka'nın temsilcilerinin haftaya puan alamaması, bizim takımlarımızın ise alacakları zaferlerle Türk futbolunu mutlu etmesi.

UEFA Katsayı sıralaması

(15-20 arasındaki ülkeler)

Ülke Bu sezon Toplam Puan Takım

15)Ukrayna 3.100 26.900 3/5

16)Rusya 4.333 26.215 0

17)Danimarka 3.900 25.825 3/5

18)TÜRKİYE 5.400 25.700 4/5

19)Hırvatistan 3.125 25.150 1/4

20)Yunanistan 1.625 24.725 1/4

(Not: 2024-25 sezonu UEFA Kupaları’na katılım, 2022-23 sezonu sonunda oluşacak sıralama üzerinden yapılacak. Türkiye, 4 takımla temsil ediliyor.)