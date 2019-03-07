Geçen hafta Antalya deplasmanı dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır için cumartesi günü tüm taraftar grupları tek yumruk olacak.

22 bin kişilik Eryaman Stadı’nda oynanacak Ankaragücü-Bursaspor maçında tarihi anlar yaşanacak. Normalde 13.30’da başlaması planlanan lig maçı, TFF tarafından 19.00’a alındı. Futbol Federasyonu, şehir dışından gelecek tüm taraftarların maça yetişmesi için bu hassasiyeti gösterirken, Eskişehir’den, Bursa’dan, Sakarya’dan, Konya’dan binlerce kişi Ankara’da olacak.

Tüm Passolig kartları açık

30 ile 50 TL arasında değişen maç biletlerine büyük ilgi gösterilirken, bu karşılaşma tüm Passolig kartlarına açık tutulacak. Ankaragücü Yönetimi tarafından karşılaşmanın tüm hasılatı da, hayatını kaybeden iki taraftarın ailelerine verilecek. Ankaragücü futbolcularının maça siyah formayla çıkmaları beklenirken, geçen hafta açılan tüm başsağlığı pankartları da Eryaman Stadı’na getirilecek.