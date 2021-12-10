D-Smart’ta yayınlanan ‘Haftanın Konuğu’ programında Posta Yazarı Faik Gürses, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, eski milli güreşçimiz Şeref Eroğlu’nu ağırladı.

Faik Gürses: Çok kısa bir süre içerisinde göreve geldiniz, bu süreçte nasıl bir izleniminiz oldu?

‘’GÜREŞ BU MEMLEKETTE HEP SEMBOL İSİMLER YETİŞTİRMİŞ’’

Şeref Eroğlu: 9 Kasım itibariyle göreve geldim. Neyi isteyip neyi istemediğimizi biliyordum esasında. Güreş bu memlekette hep sembol isimler yetiştirmiş. Güreşte yeni bir hikayeye ihtiyaç var, biz de bu hikayeyi yazmak zorundayız.

‘’GÜREŞİ, GÜREŞİ BİLENLER YÖNETSİN’’

Şeref Eroğlu: Biz bu minderde kazanmış olduğumuz zaferi masada da devam ettirmek istiyoruz. Güreşi bilen, kulağı kırık, güreşin çilesini çekmiş, tarihe geçmiş isimler var. Bu kişiler güreşi yönetmeli.

‘’BİZİM HAYALİ OLAN YENİ GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR’’

Şeref Eroğlu: Bizim Dünya Şampiyonluğu hayali olan yeni gençlere ihtiyacımız var. Bu gençleri nasıl yetiştirebiliriz bunlara odaklanacağız.

Faik Gürses: Göreve geldikten sonraki ilk izleniminiz sizin için nasıl bir fotoğraftı?

‘ÖNCELİKLE İÇ BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ’’

Şeref Eroğlu: Biz birlik beraberliğin içerisinde olacağız. Biz büyük bir güreş ailesiyiz. Bizim içinde ateş olan başarmaya ihtiyacı olan, inancı olan gençlere ihtiyacımız var. Bunu nasıl başarabiliriz buna odaklanacağız.

KAMPLARDA KALACAĞIM, ÇOCUKLARIN YANINDA OLACAĞIM

Şeref Eroğlu: Gençlerin ihtiyaçlarına seferber olup kamplarda kalacağım, onların yanında olacağım.

TÜRK GÜREŞİNDE YENİ EFSANELERE İHTİYAÇ VAR

Şeref Eroğlu: Burada önemli olan güreşin çıtasını ileriye taşımak. Bizim amacımız yeni efsaneler yetiştirmek. Türk güreşinin gurur duyacağı yeni efsanelere ihtiyacı var.

GÜREŞÇİ SAYIMIZI ÇOĞALTACAĞIZ

Şeref Eroğlu: Biz eğer güreş ülkesi isek, güreşçi sayımızı çoğaltmalıyız ve bunu çoğaltacağız. Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Tarihindeki ilk turnuvayı gerçekleştireceğiz.

GÜREŞİ ANADOLU’YA YAYMAK İSTİYORUZ

Şeref Eroğlu: Güreşi olabildiğince Anadolu’ya yaymak istiyoruz.

Faik Gürses: Güreş eğitim merkezleri vardı, bunlara gerekli ilgi gösterilmedi mi, ilerleyen zamanlarda bu güreş eğitim merkezlerine el atacak mısınız?

YENİ OLİMPİYAT KAMP MERKEZLERİ AÇTIK

Şeref Eroğlu: 32 tane eğitim merkezimiz var. Yeni olimpiyat kamp merkezleri açtık. Biz ekip olarak adım adım gitmek istiyoruz. Bizim Ocak ayında sporcu sağlık taramasını tamamladıktan sonra kamplarımızı sporculara açacağız.

GÜREŞİ ÖNCE MORAL VE MOTİVASYON OLARAK YÜKSELTECEĞİZ

Şeref Eroğlu: Güreş adına başarmak isteyen moral ve motivasyonu yüksek kişilerle güreşi yükselteceğiz.

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİ KESİNLİKLE YÜKSELTMEMİZ LAZIM

Şeref Eroğlu: Güreşte de salon sporlarında olduğu gibi çocuklarımızın hayatına dokunmamız lazım. Çocukları anneleriyle güreş salonlarına nasıl çekebiliriz bunu düşünüyoruz.

DÜNYA EKİP ÇALIŞMASINI VE ANALİZİNİ İYİ YAPIYOR

Şeref Eroğlu: Bu işe dünya gibi bilimsel olarak eğilmek zorundayız. Dünya ekip çalışmasını ve analizini iyi yapıyor. Güreşçinin en ince ayrıntısına kadar araştırıyor, analizini çıkarıyor. Biz de bu işin hakkını verip daha iyisini yapacağız.

‘’GÜREŞTE GERİYE GİDİŞİ TERSİNE ÇEVİRMEMİZ LAZIM’’

Şeref Eroğlu: Milletimizin gurur duyacağı takımlar oluşturacağız. Biz gerekirse sponsorluklar alacağız. Oturarak, bekleyerek bu iş çözülmüyor. Doğru iletişimle, doğru stratejiyle aksiyona geçerek üstesinden gelemeyeceğimiz herhangi bir engel kalmayacak.

‘’SPONSORLUK İÇİN GİDİP KENDİMİZİ ANLATACAĞIZ’’

Şeref Eroğlu: Deplasmanlı liglerde, minderde sponsor olacak.

Faik Gürses: Nasıl bir tesislere ihtiyacımız var?

Şeref Eroğlu: Keçiören’de güreş federasyonu için bir yer yapılıyor. Burada emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyoruz.

‘’İSTANBUL’DA YENİ BİR TESİSE İHTİYAÇ VAR’’

Şeref Eroğlu: Sporcularımızın İstanbul’un köşesinde otellerde kalmasını istemiyorum.

Ahmet Taşçı telefon bağlantısı ile yayına bağlandı.

Faik Gürses: Yağlı güreşinde nasıl bir yenilik yapacaksınız, bu konuda neleri ele alacaksınız?

Ahmet Taşçı: İnşallah çok temiz sahalar yapacağız.

Faik Gürses: Altın kemerli günlerinizi özlüyor musunuz?

Ahmet Taşçı: Altın kemerli günlerimi oldukça özlüyorum. Güzel zamanlardı.

‘’OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLACAK KADINLAR YETİŞTİRMEMİZ LAZIM’’

Şeref Eroğlu: Bu ülkede olimpiyat şampiyonu olacak kadınlar yetiştirmemiz lazım. Güreşte kadınlara yatırım yapmak zorundayız.

Şeref Eroğlu: Güreşi tartışmak zorundayız, güreşi iyi anlamda bir yere getirmek zorundayız. Biz içe kapanarak bir yere varamayız, biz açılacağız.

‘’2022 TEMMUZDAN İTİBAREN DEPLASMANLI LİGE BAŞLIYORUZ’’

Şeref Eroğlu: 2022 Temmuz’dan itibaren deplasmanlı lige başlıyoruz.

‘’KADINLAR GÜREŞİNİN LOKOMOTİFİ ENKA’’

Şeref Eroğlu: Kadınlar güreşinde ENKA’nın emeği çok büyük. Biz güreş federasyonu olarak bize ihtiyaç duyulması anında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız.

‘’KONDİSYON VE GÜÇ GÜREŞTE OLMAZSA OLMAZ’’

Şeref Eroğlu: Biz güreşçilerimizin kondisyonunu, dayanıklılığını ve gücünü en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Hız ve teknik tabii önemli fakat günümüzde kondisyon ve dayanıklılık olmadan olmaz. Biz 6 dakika rakibe minderi dar edecek, yorulmak nedir bilmeyecek gençleri yetiştirmek zorundayız.

‘’DİJİTALE GİRMEK ZORUNDAYIZ, BİZE YAKIŞANI KAZANMAK ZORUNDAYIZ’’

Şeref Eroğlu: Bize düşen, güreş kültürünü gelecek nesillere aktarmak zorundayız.