Haftanın kazananı Trabzonspor

Ankaragücü'nü 4-1 gibi farklı skorla yenerek gövde gösterisi yapan Fırtına haftayı en kârlı kapatan takım oldu. Bordo-Mavililer zirve yarışı verdiği rakiplerinin kayıplarıyla 3 puandan fazlasını kazandı. Karadeniz devi, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın birbirleriyle berabere kalması, Galatasaray'ın da Rize'ye mağlup olması sonrasında rakipleriyle puan farkını eritti.

17. sırada devralmıştı...

Trabzonspor'un şu an için Fenerbahçe'yle 4, Galatasaray'la 6, lider Beşiktaş'la da 9 puan farkı kaldı. Avcı sonrasında uçuşa geçen Bordo-Mavililer'in bu durumu istatistiklere de yansıdı. Tecrübeli hoca, Fırtına'yı ateş hattının bir basamak üzerinde devraldığında o dönem ikinci olan Fenerbahçe'nin 11, üçüncü Galatasaray'ın 10 ve 12. basamakta bulunan Beşiktaş'ın da 4 puan gerisinde 17. sırada yer alıyordu.