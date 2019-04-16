Süper Lig’de geçen hafta lider Başakşehir’i Vodafone Park’ta 2-1’lik skorla deviren Siyah- Beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 11’e indirmişti. Bu sonucun ardından bitime 6 hafta kala şampiyonluk ümitlerini artıran Kara Kartal, derbiden gelen sonucun ardından daha da havaya girdi! Ligde ikinci konumda bulunan Galatasaray’ın Fenerbahçe’yle deplasmanda 1-1 berabere kalıp 2 puanlık kayıp yaşamasının ardından Cim Bom’la arasındaki fark da 3’e düşen Beşiktaş, gözünü Devler Ligi potasına çevirdi.

Sadece kendi maçları yeterli

Ligde bu hafta Sivasspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, ardından Ankaragücü’nü Vodafone Park’ta ağırlayacak. Bu 2 karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi planlayan Şenol Güneş ve öğrencileri, 5 Mayıs’ta Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’la oynayacakları mücadelede Sarı-Kırmızılılar’ı yıkıp ikincilik koltuğunu devralmayı planlıyor.

İkili averajda avantajlı

Sarı-Kırmızılılar’ın 3 haftalık süreçte bir puan kaybı yaşaması ve bu periyottaki maçlarını kazanması halinde ikincilik koltuğunu erkenden eline geçirme durumu bulunan Beşiktaş, 3’te 3 yaparsa herhangi bir sonucu bakmaksızın direkt olarak Şampiyonlar Ligi potasına girecek. Galatasaray’ı sezonun ilk yarısında 2 Aralık’ta Vodafone Park’ta oynanan mücadelede 1-0’lık skorla deviren Siyah-Beyazlılar, 3’te 3 yapıp rakibiyle aynı puana gelse bile ikili averajla sezonu rakibinin üzerinde bitirme hakkını elde edecek.