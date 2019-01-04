Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt yazdı: Yaralı Ağaçlar

34 yaşındaki genç oyuncu Paul Dano, Paul Thomas Anderson’ın başyapıtı ‘Kan Dökülecek’teki (2007) muhteşem rahip karakteriyle ismini herkese ezberletmişti. Daha sonra çok farklı türdeki rollerde boy göstererek Hollywood’un en sağlam “Karakter oyuncularından” biri oldu. Onun Richard Ford’un romanını sinemaya uyarlayacağı haberi yayılınca herkes biraz şüpheyle yaklaşmıştı. Oysa film tüm bu şüphe bulutlarını hızla dağıtıyor.

Dano’nun ilk kez bir uzun metraj yönettiğini bilmesek, kamera arkasında deneyimli bir isim olduğunu düşünebiliriz. Oyunculuk yönetimi tek kelimeyle harika. Filmin etrafında geliştiği ailenin her bireyi derinlikli oyunculuklarla perdede kanlı canlı birer karaktere dönüşüyor.

60’lı yılların Amerika’sında geçen öykü, ağlak bir melodram olmaya hayli yatkın. Oysa duygu dozu öylesine iyi ayarlanmış ki, karakterlerle mesafenizi kaybetmeden onların duygu dünyasının ortasına dalabiliyorsunuz.

‘Yangın Yeri’ hem hakiki hem de mecazi bir yangını anlatıyor.

Kesin yargılara varmıyor

Çocuklarıyla sıradan bir orta sınıf hayatı yaşayan Jeanette ve Jerry çiftinin hayatı, evlerinin yakınındaki bir yangınla birlikte sekteye uğruyor. İşini kaybeden Jerry yeni maceralara atılmak istiyor. Onun yalnız bıraktığı Jeanatte de tüm kimliğini ve ilişkilerini yeniden sorguluyor.

Aile olmak denen şeye, beraber kalmak uğruna feda edilenlere dair pek çok soru soran ve kesin yargılara varmayan film, Hollywood’dan artık nadiren çıkan cinsten, ölçülü ve incelikle işlenmiş bir aile dramı.

Sundance, Toronto, Cannes gibi önemli festivallerde yarışan ‘Yangın Yeri’ Paul Dano’nun usta bir yönetmen olma yolunda attığı ilk adım olabilir.

3 Hayat

Cafer Panahi, İran’daki rejime muhalif olduğu için yıllarca ev hapsinde kalmış, film çekmesi defalarca yasaklanmış bir isim, ancak tüm kısıtlamaları aşarak film çekmeyi sürdürüyor.

Kendini ve eşini de dahil ettiği ‘3 Hayat’ isimli yol filminde, oyuncu olmak için yardım isteyen genç bir kadını arıyor Panahi çifti. Arabalarıyla taşrada yolculuk ederken, karşılarına çıkan insanlar onlara pek çok hikaye hediye ediyor.

İran sinemasından alışık olmadığımız derecede eğlenceli olan filmi, sıkı sinemaseverler mutlaka listelerine alacaktır.