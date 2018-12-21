Otobotlar ile Deseptikonlar’ın savaşı deyince hafızanızda bir kıvılcım çakıyorsa, neden söz ettiğimizi çok iyi biliyorsunuz demektir. İnsanı robotlardan oluşan uzak bir gezegenden dünyaya gelen bu tuhaf robotların neden savaştığını kavrayamasak bile, onların araba, tır, kamyon şekline dönüşme hızı pek çoğumuzu büyülemiştir. Popüler kültürün bu unutulmaz karakterleri, bir kuşağın arabalara olan merakında önemli bir paya sahiptir desek yeridir. Günümüzdeyse, halen en çok satılan oyuncak figürlerine ilham vermek dışında, Hollywood’un en çok iş yapan serilerinden biri olma özelliğini de koruyor ‘Transformers’. 2007’de aksiyon ustası Michael Bay’in yönettiği filmle başlayan seri, ‘Bumblebee’ ile altıncı filmine ulaşmış durumda. Bu koca koca robotların arasında belki de en sevimlisi olan ve sarı Vosvos’a dönüşerek kalpleri çalan Bumblebee, filmde keşif yapmak üzere dünyaya geliyor. Optimus Prime liderliğindeki Otobotlar, Deseptikonlar’a karşı giriştikleri savaşta yenilgiyle yüzleşmek üzereler. Bumblebee, belki de Otobotlar’ın son şansı. Ufak tefek gözükse de, düşmanların her fırsatta kurduğu pusuları aşmasını biliyor bizim sarı Vosvos. Türlü badireler atlattıktan sonra, bir insanla bağ kuruyor ve bu onun aynı anda hem zayıf karnı hem de umudu oluyor. Hailee Steinfeld’ın canlandırdığı genç kadın ile Bumblebee’nin aşka benzer güçlü bağı, filmi aksiyon sahnelerini sıralayan bir efekt harikası olmaktan çıkarıyor. Tadında bir romantizm, aksiyon ve mizahın birleşimine hangimiz hayır diyebiliriz? Bu bol aksiyonlu seriye ortasından dalmak için iyi bir seçim ‘Bumblebee’.

Yapımı: 2018 –ABD

Tür: Aksiyon

Bilimkurgu Süresi: 113 DAK.

Yönetmen: Travis Knight

Oyuncular: Hailee Steinfeld, Dylan O'Brien, Megyn Price

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Zoe

Robotların ya da yapay zekanın insanlar gibi duygulara sahip olup olamayacağı sorusu malum çağımızın en önemli tartışma konularından biri. Bilimkurgu ile aşk filmi kodlarını harmanlayan ‘Zoe’ de buna benzer şeyle soruyor. Bir tarafta duygulara sahip olabilen, karşısındakiyle kusursuz bir şekilde uyumlu “sentetik insanlar” var, diğer tarafta ise duygusal dengesizliklerle dolu, sağı solu belli olmayan, aşık olmakta inat ettiğimiz “gerçek” insanlar... Hayat boyu size sadık kalacak biri mi daha kıymetli, yoksa bilinmeyenin karşı koyulmaz çekimi mi? Haftanın en dikkat çekici filmlerinden ‘Zoe’nin başlıca gücü, ‘Mavi En Sıcak Renktir’den tanıdığımız Léa Seydoux ile Ewan McGregor’un oyunculukları.