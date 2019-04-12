Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt yazdı: Seri Katil Eldivenleri

Almanya doğumlu Fatih Akın, iki ülke arasında kalan kimliğini filmlerine başarıyla yansıtarak ‘Duvara Karşı’, ‘Temmuzda’, ‘Yaşamın Kıyısında’ gibi pek çok akılda kalıcı yapım armağan etti bize. Ülkemizde de her yeni filmiyle ses getirmeyi başardı.

Almanya’daki Neo-Nazilerin hapisten çıkan bir Türk’ü hedefine aldığı ‘Paramparça’ ile yeniden dikkatleri üzerine çeken Akın, geçtiğimiz yıl Altın Küreler’de Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazanmıştı.

Son dönemde farklı türlerde şansını deneyen yönetmen, bu kez 70’lerde Alman medyasını meşgul etmiş bir seri katile, Fritz Honka’ya çeviriyor kamerasını. Pek çok kadının ölümünden sorumlu tutulan bu adamın öyküsünü takip etmek hiç de kolay değil.

Fatih Akın, kuytu sokaklarda ve eski tip Alman meyhanelerinde kendine has tiplemeler bulsa da, ana karakterimiz kadın düşmanı sosyopat bir seri katil olunca, filmde duygudaşlık kurulabilecek birilerini bulmak da zorlaşıyor.

Film, seri katilin hislerden arınmış, insanlık dışı bakışını kuşanmaya, onun zihninin içine girmeye çalışıyor. Ne var ki hepimiz böylesine karanlık bir işe gönüllü olmak istemeyebiliriz.

Akın, yine aralara sıkıştırdığı ilginç diyaloglar ve özgün karakterlerle kendi dokunuşlarını yapsa da, neden bu seri katilin öyküsünü anlattığını kavramak kolay olmuyor.

‘Temmuzda’ gibi naif öykülerle, yolda olma hissini veren yaşam enerjisi dolu filmleriyle tanıdığımız Akın’ın tez vakitte ilk dönemindeki o duygulara yeniden dönmesi dileğiyle...

Filmin Künyesi

Yapımı: 2019 – Almanya, Fransa

Tür: Dram, Korku

Süresi: 115 DAK.

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann

Hellboy

Mike Mignola’nın milyonlarca hayrana sahip çizgi roman serisi ‘Hellboy’ fantastik diyarların usta yönetmeni Guillermo del Toro’nun elinde özel bir sinema deneyimine dönüşmüştü. Yaratılan dünyanın etkileyici tasarımı, ana karakterin sinik esprileri ve insanı boğmayan başarılı aksiyon sekanslarıyla seyir keyfi yüksek iki film izletti bize Meksikalı usta.

Del Toro’suz ve Ron Perlman’sız (ki başrolde harikaydı!) bu yeni ‘Hellboy’ ise bolca izlediğimiz süper kahraman filmlerine benziyor. Ardı arkası kesilmeyen aksiyon, tatmin edici olmayan karakter motivasyonları ama bir şekilde kendi yaygarasını izletmeyi başaran bir film.

Birkaç saat kafa dağıtayım derseniz, cehennemden gelen bu matrak antikahramana kendinizi bırakabilirsiniz.