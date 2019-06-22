Yaratıcılık denince akla ilk gelen kurumlardan olan Pixar stüdyosu animasyon türünde devrim niteliğinde filmlere imza attı. ‘Finding Nemo’, ‘Wall-E, ‘Incredibles’ bunlardan yalnızca birkaçı. Bir animasyonun yetişkinlerin duygusal dünyasında ciddi yankılar bulabileceğini kanıtlayan ilk yapımlardan biri olması açısından en önemli Pixar filmi ‘Oyuncak Hikayesi’dir pek çoğumuz için. Kenara fırlatılmış bir öbek oyuncağın dile gelerek bir dost meclisi kurması kelimelere vurunca saçma geliyor elbette.

Ancak bu milyonlarca hayranı olan seri, çok farklı yaş gruplarından insanlara dostluk, alternatif aileler kurmak, bir topluluğun parçası hissetmek gibi konularda duygusal eğitim verdi adeta. O yüzden de, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden animasyon kalıbını hiç çekinmeden kullanabiliriz bu filmler için. Seriyi seslendiren yıldız oyunculardan Tom Hanks’in açıklamasına göre, bu dördüncü filmle birlikte ‘Oyuncak Hikayesi’ dünyasına elveda demek durumundayız. Şerif Woody, Buzz, Jessie gibi karakterlerin zekice yazılmış nüktedan repliklerini özleyeceğiz doğrusu. Koşullar ne olursa olsun birbirini destekleyen arkadaş grubunun arasına yeni filmde Forky adlı bir karakter ekleniyor. Onun ekibe katılmasıyla birlikte, hem yeni hem eski oyuncakların katıldığı, tüm ‘Oyuncak Hikayesi’ külliyatına saygı duruşunda bulunan bir yol hikayesine start veriliyor.

Woody ve çetesiyle henüz tanışmayanlar, bu yeni filmi izlemeden önce ilk üç yapımı arka arkaya izleyip, sonra evin bir köşesinde kendi aralarında konuşan oyuncakların hayalini görmeye başlayabilirler. Emin olun ki, animasyon türünün en başarılı örneklerinden ‘Oyuncak Hikayesi’nin yarattığı duygular yıllar geçse de hep sizinle kalacak.

Filmin Künyesi

Yapımı: 2019 – ABD

Tür: Animasyon

Süresi: 121 DAK.

Yönetmen: Josh Cooley

Seslendirenler: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts

Anna

Casusların, suikastçıların, erkeklerle dolup taşan acımasız dünyaların içinde kimseye minnet etmeden varolan sert kadın karakterler Luc Besson’un uzmanlık alanı diyebiliriz. ‘Nikita’ (1990), ‘Lucy’ (2014) ve şimdi de ‘Anna’ (2019)... Devlet adına çalışan ve karmaşık güç ilişkilerinin içine düşen Anna adlı genç bir tetikçiyi anlatan film, Helen Mirren ve Cillian Murphy gibi usta oyuncularıyla adından epeyce söz ettirecek gibi duruyor.