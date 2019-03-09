Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt yazdı: Marvel’in en kudretlisi

Çizgi roman dünyasının erkek karakterlerin hakimiyetinde olduğunu tespit etmek hiç de güç değil. Söz konusu olan, Marvel ve DC gibi süper kahraman evrenleri olunca, bu erkek egemen ortam daha da belirginleşiyor. Yıllardır, kadın süper kahramanın başrolde olduğu filmlerin gişede batacağı yorumu ezbere söylenir durur. Oysa dünyamızla birlikte seyircilerin profili ve istekleri de hızla değişiyor. DC’nin önemli karakterlerinden Wonder Woman’ın perdedeki başarısından sonra bu kez bir diğer çizgi roman devi Marvel, en önemli kozlarından birini sahneye sürmeye hazırlanıyor. Oscarlı oyuncu Brie Larson’un canlandırdığı Captain Marvel’ın 8 Mart’ta, yani Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girmiş olması tesadüf değil. Kadınların hem sinema sektörünün içinde hem de seyirci koltuğunda güçlenen konumunun bir yansıması bu. Bir savaş pilotuyken, DNA’sındaki değişimle süper güçler elde eden kahramanımız ileride Marvel sinematik evreninin ana figürlerinden biri olacak. Bir yıldır merakla beklenen, Marvel’in neredeyse tüm kahramanlarını buluşturan ‘Avengers: Endgame’de de bu özel pilotumuzun kritik bir rolü olacağını müjdeleyelim. Nisan ayında vizyona girecek ‘Avengers: Endgame’ sonrası Marvel evreni altüst olacak ve yeni düzende Captain Marvel büyük sorumluluk alacak. Karakterin dünyasına giriş yaptığımız ‘Captain Marvel’ iddialı işlere kalkışmadan da iyi süper kahraman filmi çekilebileceğinin kanıtı olarak karşımızda. 90’lara saygı duruşu niteliği de taşıyan film, çizgi roman uyarlamalarından uzak duranlar için bile keyifli birkaç saat vaat edebilir.

Filmin Künyesi

Yapımı: 2019 – ABD

Tür: Aksiyon, Fantastik

Süresi: 124 DAK.

Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck

Oyuncular: Brie Larson, Gemma Chan, Samuel L. Jackson

Herkes Biliyor

‘Bir Ayrılık’ (2011) adlı filmiyle tüm dünyada İran sinemasını yeniden gündeme taşıyan Asghar Farhadi ince işlenmiş senaryolarıyla karmaşık ahlaki meseleleri ele almasıyla tanınıyor. Farhadi’nin iki usta oyuncu Javier Bardem ve Penélope Cruz ile İspanyolca çektiği Herkes Biliyor’, yıllar sonra evine, kardeşinin düğününe gelen bir kadının dönüşüyle birlikte serpilmeye başlayan aile sırları üzerine kurulu. Bir kaçırılma öyküsüyle gerilim tonu kazanan filmin esas meselesi ailenin içindeki düğümlerde. Bunu da en iyi Farhadi anlatır.