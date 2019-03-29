Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt yazdı: Hayranlığın Sınırları

Kendisini koyu bir Arsenal taraftarı olarak tanımlayan ve tüm hayatını bunun üzerine kuran bir romancıya çok sık rastlamıyoruz. Filme de uyarlanan ‘Futbol Ateşi’ (Fever Pitch) romanını okuyanlar, çocuklukta başlayan bu hayranlığın Nick Hornby için ne demek olduğunu bilirler. Hornby’nin futbol kadar ilgili duyduğu bir diğer alan da müzik. Sinemaya uyarlanan bir başka romanı ‘Ölümüne Sadakat’ (High Fidelity) bunun en güzel kanıtıdır. Hayranlık mevzusuna bu denli kafa yormuş biri olan Hornby, ‘Juliet Çıplak’ adlı romanında klasik bir romantik komedi çatısını alıyor ve olayların merkezine bir rock yıldızına duyulan takıntılı hayranlığı koyuyordu.

Neredeyse tüm Hornby kitapları gibi ‘Juliet Çıplak’ da bir beyazperde uyarlamasıyla taçlandırıldı. Ülkemizde ‘Aşktan Kaçılmaz’ adıyla gösterilecek filmin en büyük kozu, Hornby’nin ince mizahı ve yaşama sevinciyle dolu küçük gözlemleri. Filmin bir diğer önemli kozu olan Ethan Hawke, şarkılarıyla milyonlarca hayran edinse de hayatını bir sır gibi saklı tutmayı seçen rock yıldızı Tucker Crowe’u canlandırıyor. Crowe, uzun bir beraberlik yaşayan Duncan ve Annie çiftinin en büyük derdi aynı zamanda; zira Duncan’ın bu Amerikalı müzisyene duyduğu hayranlık delilik seviyesinde. Annie bir gün, Duncan’ın dikkatini çekebilmek adına Crowe’un albümü hakkında bir yazı kaleme alınca beklenmedik bir şey oluyor: Annie bu herkesten kaçan rock yıldızıyla tanışma fırsatı buluyor. Sonrasında ikisi yakınlaşınca, aşk üçgeni hiç umulmadık yerlere varıyor… ‘Aşktan Kaçılmaz’ iyi bir Nick Hornby romanı okumanın tadını vermiyor belki ama basmakalıp romantik komedilerin arasından sıyrılmasını biliyor.

Filmin Künyesi

Yapımı: 2018 – ABD, İngiltere

Tür: Romantik, Komedi

Süresi: 97 DAK.

Yönetmen: Jesse Peretz

Oyuncular: Chris O'Dowd, Rose Byrne, Kitty O'Beirne

Kursk

Danimarka sinemasının günümüzde Lars von Trier’den sonra çıkardığı en önemli yönetmen diyebileceğimiz Thomas Vinterberg yeni filmi ‘Kursk’te 2000 yılında yaşanmış bir deniz faciasından yola çıkıyor. Rusya’nın yakın tarihinde iz bırakan bu vahim kaza sonucu, bir tatbikat için yola çıkan denizaltıdaki tüm mürettebatın hayatı tehlikeye giriyor. Film, bir yandan denizaltıda mahsur kalmanın psikolojik etkilerini yansıtırken, bir yandan da politikacıların siyasi gündemleri uğruna bedel ödeyen insanların dramını gözler önüne seriyor.