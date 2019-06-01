Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt Yazdı: Canavar oyunları

‘Game of Thrones’ da bittiğine göre, mitolojik varlıklara yönelik ihtiyacımızı farklı yollardan karşılamamız gerek. İnsanlık, öyle ya da böyle, yüzyıllardır böylesine kudretli yaratıkların hikayelerine kulak kesiliyor. Çağlar önce bu ihtiyacı destanlar ve mitler giderirken, şimdi sinema denen bir mit yaratma aracımız var. Üstelik özel efektlerin geldiği noktada, o canavarları kanlı canlı karşımızda görebiliyoruz. Elbette efsaneler ile görsel efekt sinemasının insanlık tarihine olan etkisini kıyaslayacak değiliz; ancak ejderhalara, anka kuşlarına, türlü türlü fantastik yaratığın kudretine olan düşkünlüğümüz yeni bir şey değil, onu anlamak gerek. 1950’lerde Japon popüler kültürünün bir parçası olarak doğan Godzilla, nam-ı diğer Canavarların Kralı da bu tür varlıklara olan ilgimizin bir başka örneği.

Nükleer deneyler nedeniyle ortaya çıkmış akıl almaz boyutlardaki bir güce sahip bu dinozorumsu yaratık, 70 yıldır beyazperdede sayısız filme konu oldu. Hollywood’a transfer olduktan sonra da hayranlarını artıran canavarımız bu kez en zorlu görevlerinden biriyle karşımızda. Titanlar olarak adlandırılan yirmiye yakın canavar ansızın uyanıyor ve yeryüzünü yok oluşa doğru sürüklüyor. Daha önce Godzilla’yı kontrol altında tutmayı başaran insanlar son çare olarak onun dizginlenemez gücüne başvurmak zorunda. Canavarların Kralı, üç başlı ejderha şeklindeki kadim yaratık Ghidorah’ı devirmeye mecbur, zira diğer bütün şeytani canavarlar onun emrine amade. ‘Game of Thrones’ sonrası muhteşem görsel efektlerle ejderha dövüşünü andıran sahneler izlemek isterseniz yeni Godzilla filmi bunun için birebir. Bunun dışında ise fazla beklentiye girmemek gerek.

Filmin Künyesi

Yapımı: 2019 – ABD

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu

Süresi: 131 DAK.

Yönetmen: Michael Dougherty

Oyuncular: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown

Güvercin hırsızları

Bu haftanın sahici bir hikayeye sahip belki de tek filmi ‘Güvercin Hırsızları’. Çok az sayıda sinemada gösterim şansı bulacak olan film, taklacı güvercin yetiştiren 16 yaşındaki Mahmut ile 8 yaşındaki İsmail’in öyküsü. Güvercinlere bağlanan umutlar, çalınan güvercinler, kangal köpekleri, sert adamlar, sokağın kanunları karşısında hayatta kalmaya çalışan çocuklar…

Genç yönetmen Osman Nail Doğan, Adana Film Festivali’nden ödülle dönen ‘Güvercin Hırsızları’nda ümitsizlikten kırılan insanları anlatıyor.