Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt yazdı! Bir garip casus: Çiçero

Sinemamızda anlatılmayı bekleyen öylesine çok hikaye var ki... Müslüm Gürses gibi şarkılarını ezbere söylediğimiz özgün bir adamın hayatına dair hiçbir şey bilmediğimizi ‘Müslüm’ü izleyince anlamıştık. ‘Ayla’ ise yakın tarihimizden, Kore Savaşı’ndan bir öyküyü çekip çıkarmıştı. Bütün bu projelerin ardındaki yaratıcı isim bir yönetmen değil, bir yapımcıydı: Mustafa Uslu.

Son zamanlarda iddialı açıklamalarıyla basında sıkça yer bulan Uslu, Hollywood’da yıllardır tutan formülleri bizim topraklara uyarlıyor. Uslu’nun yeni projesi ‘Çiçero’nun kadrosu yine etkileyici. Yönetmen Serdar Akar’ı ‘Gemide’ (1998) ve ‘Dar Alanda Kısa Paslaşmalar’ (2000) gibi filmlerinden tanıyoruz. Akar’ın erkek dünyasını anlatmadaki tutkusunu ‘Behzat Ç’nin iki beyazperde uyarlamasında da kısmen görmüştük. Yönetmen, Behzat Ç. karakteriyle özdeşleşen Erdal Beşikçioğlu’yla bir kez daha buluşuyor.

Beşikçioğlu’nun canlandırdığı İlyas Bazna, nam-ı diğer Çiçero, uşaklık yaparak, dipten başlayarak kendini dünya casusluk sahnesinin kalbinde bulmuş bir isim. Bazılarına göre ahmak, bazılarına göre hain, bazılarına göre kahraman. II. Dünya Savaşı öncesinde, İngiliz Büyükelçiliği’nde ufak görevler üstlenen Bazna, hiç beklenmedik şekilde Almanlar için önemli bir casusa dönüşüyor. Savaşın seyrini tümüyle değiştirebilecek belgelere ulaşıyor.

Yıllar içinde beraber çalıştığı hiçbir ülke onu tam olarak sahiplenmiyor. Aslında kimin için çalıştığı yönünde halen spekülasyonlar yapılıyor. Alman istihbaratı yerine MİT’e çalıştığı ve Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmesini engelleyen isimler arasında olduğu bile iddia ediliyor. Anlayacağınız, hayat hikayesinden roman serisi çıkacak kadar ilginç bir karakter bu Çiçero. 1952’de ‘Five Fingers’ isimli meşhur bir Hollywood filmine de konu olmuş yaşamı. Sinemamızda az girişilen bir işe kalkışan ‘Çiçero’ da diğer Mustafa Uslu yapımları gibi bir fenomene dönüşebilecek mi, göreceğiz...

Arakçılar

Japon sinemasının en saygın yönetmenlerinden Hirokazu Kore-eda’nın bol ödüllü filmi ‘Arakçılar’ı sıkı sinemaseverler uzun süredir bekliyordu. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanarak büyük onur yaşayan ‘Arakçılar’, ufak tefek hırsızlıklarla geçinen bir ailenin portresini çizerken şefkati ve insanlığı hiç umulmadık yerlerde buluyor.