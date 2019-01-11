Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt Yazdı: Apollo Kroşesi

Rocky serisini izleyenler, Stallone’nin hem en büyük rakibi hem de en sevdiği yoldaşlarından Apollo Creed’in dev Rus boksör Ivan Drago tarafından yere serilişini hatırlayacaktır. Sanki perdede değil de hakikaten ölmüş gibi üzülmüştük. Rocky ve Apollo’nun filmlerdeki rekabeti ringlerde nadiren rastlanacak cinstendi. 3 yıl önce siyah bir yönetmen çıktı ve bu hikayeyi devam ettirmeye karar verdi. Beyaz adam Rocky’nin hep bir şekilde üstün geldiği Apollo’nun öyküsü yeniden yazılacaktı. Bu kez başrolde siyah bir boksör olacaktı: Apollo’nun oğlu Adonis. Adını Yunan tanrısından alan bu genç ve hırslı adam, muhteşem bir iş hayatını arkasında bırakarak sokaklara düşecek, hayata sıfırdan başlayacaktı. Zira babasının gittiği yoldan gitmek ve onun adını yaşatmak istiyordu. Hayatını yumruklarıyla kazanacaktı, plazalardaki şatafatlı hayat ona göre değildi. Bu hikaye beklenenin de ötesinde başarılı oldu. Birkaç yıl önce salonlara konuk olan ‘Creed: Efsanenin Doğuşu’ Rocky serisinin pek çok filminden daha iyiydi. Şimdi sırada devam filmi var. İlk filmde Adonis’e zirve yolunda yardım eden Stallone, yine Rocky rolünde ringin köşesinde elinde havluyla bekleyecek. Bu kez rakip, Apollo’yu ölüme yollayan Ivan Drago’nun oğlu. Rocky, Adonis’i kendi oğlu gibi sahipleniyor elbette. Adonis ve Ivan Drago’nun kapışması, pek çok açıdan nostaljik olacak. Adonis de hem özel hayatında hem de ringde epey belayla baş etmek zorunda. ‘Creed II: Efsane Yükseliyor’ eski tarz sağlam spor dramalarını hatırlatan bir yana sahip. Keanu Reeves’li bilimkurgu ‘Replikalar’ ve yeni nesil ‘Robin Hood’ filmi yerine, ringlerde birer gladyatör gibi savaşan bu adamların hayatla kavgasını izlemek daha çekici.

Şüphe

Geçtiğimiz yıl festivallerde bolca ödül alan bu Güney Kore yapımı, bir Haruki Murakami öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Kitapları tüm dünyada milyonlarca kopya satan Japon yazarın metinlerinden yapılan en iyi uyarlama olduğunda pek çok kişi hemfikir. Garip bir aşk üçgenini anlatan ‘Şüphe’de ortadan kaybolan bir kadın, bir görünüp bir kaybolan kedi ve yanan tarlalar bulacaksınız. Hem fantastikle flört eden hem de alabildiğine günümüz dünyasını anlatan film, tonu ağır ağır yükselen bir psikolojik gerilim.