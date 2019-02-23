Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt yazdı

SİBEL

Karadeniz’in bir köyünde tarlada çalışan kadınlarla açılıyor film. Buraya kadar alışılmadık bir şey yok. Aralarında genç bir kadın var. Belli ki diğerlerinin arasında sırıtıyor, uyumsuz. Dili bile farklı. Artık köyde çok az kişinin bildiği kuş diliyle konuşuyor. Sonradan öğreniyoruz ki küçükken ateşli hastalık geçirmiş. Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönettiği film, bu ayrıksı “deli kız”ın gözünden bakmaya çalışıyor köye. Onun masallarla şekillenmiş zihnine, bir kurt efsanesi etrafında kurduğu hayatına bakıyoruz. Köye tekinsiz bir yabancı gelince, ‘Sibel’in masallarla etrafına ördüğü zırh deliniyor, köylünün ilgisi bir anda onun üzerinde toplanıyor. Onların ahlak anlayışına ters düştüğünde de “delidir” diyerek hoşgörecek mi bu köyün sakinleri onu? Yoksa gelenekleri, ezberledikleri değerler her şeye galip mi gelecek?

Sibel’i canlandırmak için kuş dili eğitimi alan, rolünün hakkını her anlamda veren Damla Sönmez pek çok ödül kazandı bu performansıyla. Film, hikayesini Karadeniz’in bir köyünde bulsa da, esas meselesi kadınların maruz kaldığı toplumsal baskı mekanizmalarıyla ilgili. Toronto, Londra, Locarno gibi önemli festivallerde gösterilen ‘Sibel’, geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada büyük bir ilgi gören ‘Mustang’i (2015) de hatırlatıyor pek çok açıdan. Özellikle güçlü finaliyle akıllarda kalan film, yurt dışında pek çok belgesel projesinde çalışan yönetmen ikilisinin gelecek projelerini de merak ettiriyor.

Bobby Robson: Bir menajerden daha fazlası

‘Organize İşler 2’yi henüz vizyondayken bünyesine katıp dijital erişime açan Netflix, eğlence sektörümüzün gündeminde yine baş köşeyi kaptı. Adeta alternatif bir sinema gibi işleyen platform ününün hakkını veriyor doğrusu. Son dönemin en iyi spor belgesellerinden birini de Netflix’te izleyebilirsiniz. Bobby Robson’ın yaşamına odaklanan bu muazzam çalışma, “Sir” unvanlı İngiliz teknik adamın kariyerini boydan boya kat ediyor. Robson’ın Barcelona’daki yardımcısı Mourinho, o dönem takımın virtüözü olan Guardiola gibi isimler bu özgün karakterin onlara nasıl futbol tutkusu aşıladığını anlatıyorlar. Filmin yarattığı merak duygusu ve dramatik ton hiç bozulmuyor. Spor belgeseli nasıl çekilir dersi veren bu özel yapımı izleme fırsatınız varsa kaçırmayın.