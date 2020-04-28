Haftanın en çok konuşulan 8 paylaşımı!

Corona virüsün tüm dünyada yarattığı etkiler sonucunda futbol dünyası eve kapanmış durumda. Gala Caldirola'dan Kylian Mbappe'ye Felipe Melo'dan, Altay Bayındır'a, Stephen Appiah'tan James Rodriguez'e kadar bir çok ünlü yıldızın karantina günleri nasıl geçiyor. Spor magazin olayları neler? Hepsi ve daha fazlası Seçil Menteş'İn sunumuyla FanZin'de!

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik YouTube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.