Haftanın en çok konuşulan 8 paylaşımı!
Fenerbahçeli oyuncu Isla'nın eşi Gala Caldirola'nın ses getiren paylaşımından PSG'nin yıldızı Mbappe ve ailesine... Sarı - Lacivertli ekibin eski yıldızı Stephen Appiah'tan Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuş Felipe Melo'ya... Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'den Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın paylaşımına kadar sosyal medyaya damga vurmuş bu 8 paylaşıma bir de FANATİK gözüyle bakın...
Corona virüsün tüm dünyada yarattığı etkiler sonucunda futbol dünyası eve kapanmış durumda. Gala Caldirola'dan Kylian Mbappe'ye Felipe Melo'dan, Altay Bayındır'a, Stephen Appiah'tan James Rodriguez'e kadar bir çok ünlü yıldızın karantina günleri nasıl geçiyor. Spor magazin olayları neler? Hepsi ve daha fazlası Seçil Menteş'İn sunumuyla FanZin'de!
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