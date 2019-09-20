İlk 4 haftada gol atamayan tek takım olan Göztepe bu akşam 5. haftanın açılış maçında Konyaspor’u konuk edecek.

Yeni transferlerini ilk 11’e monte eden teknik direktör Tamer Tuna artık çıkış ararken, taraftarının da desteği ile sezonun ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

4 haftada 3 beraberlik, 1 galibiyet alan Yeşil- Beyazlılar ise namağlup unvanını devam ettirmeyi planlıyor.

20.30’da başlayacak ve nefes kesecek karşılaşmada iki takımın da iki eksiği bulunuyor. Göztepe’de stoperler Wallace Reis ve Hakan Çinemre, Konya’da ise forvet arkası Paolo Hurtado ile stoper Fallou Diagne sakat.