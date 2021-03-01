Hafta içi fikstüründe Trabzonspor lider

Süper Lig'de bu sezon 21 takım mücadele ederken hem maç sayısının artması hem de sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle hafta içi maçları da oynanıyor. Şu ana kadar 14.hafta, 17.hafta, 20.hafta ve 23.hafta Salı-Çarşamba-Perşembe günleri oynandı. Hafta içi oynanan fikstürde en başarılı takım ise 4'te 4 yapan Trabzonspor oldu

Trabzonspor, 14.haftada (22 Aralık Salı) Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerken 17.haftada (6 Ocak Çarşamba) Göztepe'yi 1-0, 20.haftada (19 Ocak Salı) Konyaspor'u 3-1 ve 23.haftada (4 Şubat Perşembe) Denizlispor'u 1-0 yendi ve 12 puan topladı. Bordo-Mavili takım bu maçların tamamını Abdullah Avcı döneminde oynadı. Trabzonspor 28.haftada ise 4 Mart Perşembe günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez takıldı

Hafta içi fikstüründe Beşiktaş 4 maçta 10 puan, Fenerbahçe 4 maçta 10 puan ve Galatasaray 4 maçta 9 puan aldı. Galatasaray hafta içi fikstüründe Konyaspor'a 4-3 kaybederken Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Fenerbahçe ise Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı





Not: Bazı takımların hafta içi fikstüründe BAY geçtikleri haftalar olduğu için maç sayıları eksik.





Hatayspor'un ilginç istatistiği

Hatayspor hafta içi oynanan 4 haftada (14.hafta, 17.hafta, 20.hafta ve 23.hafta) oynadığı 4 maçı da kaybederken elverişsiz hava şartları nedeniyle Pazartesi'den Salı gününe ertelenen Antalyaspor maçını 6-0 kazanmıştı. Hatayspor yine ertelenen ve 15 Aralık Salı günü oynanan Ankaragücü maçını ise 2-0 kaybetmişti.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr