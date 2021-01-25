Hado nedir? Espor dünyasının geleceği

Hado, espor kavramının dünyadaki gerçek uygulamasıdır. 80 kuşağının çocukluğunda oynadığı “Yakan Top” oyununun günümüzdeki dijital halidir. Hado, uzak doğunun tüm dünyaya sunduğu bir oyun türüdür. Şuan altı ülkede Federasyonu olan, dört yıldır da dünya şampiyonaları düzenlenen bir spor dalıdır.

Maddeler halinde özetlemek gerekirse;

-Hado, basit bir şekilde; ‘Yakan Top’ ya da ‘Yakar Top’ olarak da bilinen oyunun arttırılmış gerçeklikle oynanan versiyonu olarak da tanımlanabilmektedir.

-Hado, diğer sanal oyunlardan farklı olarak hali hazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak yer almaktadır.

-Hado, 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gösteri karşılaşmasıyla sporseverlerle buluşması planlanmaktadır.

-Hado’nun 2032 Olimpiyat Oyunları’na kadar spor branşı olarak yer alması hedeflenmektedir.

-Hado Türkiye, 22 Ekim 2019 tarihinde Sportant firmasının girişimiyle Türkiye’ye giriş yapmış, ardından Tekno Spor A.Ş. girişimlerini sürdürmüştür.

-Tekno Spor A.Ş. firması, HADO’nun Türkiye haklarının yanı sıra 28 ülkenin daha lisans haklarını elinde bulundurmaktadır.









Geleceğin sporu

Geleceğin sporu Hado, bilgisayar oyunlarının ve sporun birleşimi ile doğmuştur. Aşağıdaki videomuzda da Hado'yu oynayanlarının keyifli anlarına şahitlik edebilirsiniz.

Hado'da kalkan ile kendinizi savunuyor, enerji topları ile diğer rakiplerinizi vurmaya çalışıyorsunuz. Takımlar 3 kişiden oluşuyor ve karşılaşma 80 saniye sürüyor. En çok sayı alan takımda şampiyon oluyor.

Japon arttırılmış gerçeklik sporu Hado, yaş ayrımı, cinsiyet ayrımı, fiziksel güç ayrımı, boy ve kilo ayrımı kesinlikle yapmamaktadır. Buda Hado'yu en cazip spor aktivitesi haline gelmesine olanak sağlıyor. Hado, şuan altı ülkede Federasyonu olan, dört yıldır da dünya şampiyonaları düzenlenen bir spor dalıdır. Şuan yurtdışında okullarda beden eğitimi derslerinde bir sanal spor türü olarak müfredata girmiştir. Aslında 80 kuşağının çocukluğunda oynadığı “Yakar Top” oyununun günümüzdeki dijital halidir.

Ayrıca Hado'yu yurtdışında fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde yani sağlık sektöründe kişilerin fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla da kullandıklarını görmekteyiz.

Hado oyununda VR teknolojisiyle oyun oynayarak hem eğleniyoruz hem de fiziksel bir aktivite gerçekleştirmiş oluyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü ile oyunun içerisine girip orada kendi fiziki hareketlerimizle elektronik/dijital bir ortamda spor faaliyeti yapmamız sağlanıyor. Geleceğin sporu, espor dediğimiz olay tam olarak budur. Dünyamız teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi sonucu bu alana doğru kaymaktadır.