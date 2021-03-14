İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, HADO e-sporu ve diğer e-sporların geleceğini masaya yatıran Tepe ve Akdemir ileriye dönük umut veren açıklamalar yaptılar.

“40 MİLYON KİŞİ”

HADO Sakarya Direktörü Nurettin Tepe HADO e-sporun geleneksel spor ile dijital sporları birleştirmek adına gayret sarfettiklerini ifade etti. Tepe; “HADO e-spor serüvenini Türkiye gençliğine en son teknoloji ile sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sakarya’da bu yönde bir akademi kuruluşu için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu manada FDR Cumhuriyeti CEO’su Sayın Adnan Akdemir ile biraraya gelerek günümüzde ve gelecekte e-spor adına neler yapabileceğimizi istişare ettik. Görüşlerimizi ve planlarımızı ortaya koyduk. Sakarya HADO olarak sorumluluk bölgemiz olan 10 ilde yaklaşık 40 milyon kişiye hitap edecek olmanın heyecanının yaşıyoruz” dedi.

“İNANCIMIZ TAM”

FDR Oyun Cumhuriyeti CEO’su Adnan Akdemir bugünü kadar Türkiye’de zor olan hatta hayal bile edilemeyen sektörlerde olabildiğince sabırlı hareket ederek başarılı olduklarını dile getirdi. Akdemir, “Biz e-sporu iyi analiz ettik. Gelecekte dijital oyun sporları platformunun başta gençlerimiz olmak üzere yetişkinlerimizin hayatında yer alacağına inancımız tam. Ayrıca yapacağımız yatırımlar ile e-spor kariyer odaklı da gelişecektir. Bu manada ilk yatırımımızı Fitaş Şubesi’nden sonra İstanbul Metropol AVM ve Adana Şubelerinde gerçekleştirdik ve e-sporu faaliyete geçirdik. Diğer illerde de şube açma çalışmalarımız devam edecek.” şeklinde konuştu.

ORTAK PROJELER

Tepe ve Atdamir e-sporun bugüne ve yarını adına yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğine vurgu yaparak, gelecekte ortak projeler geliştirebileceklerini ifade ettiler. Görüşmeye HADO Türkiye Direktörü Koray

Erdemir ile birlikte E-Spor Oyun Direktörü Cem Aksoylu ve CFO Şemsi Yerli’de eşlik etti.