Hades'ten, Broken Blade’e iddialı mesaj

1907 Fenerbahçe nişancısı Hades, kişisel Twitter hesabından LCS’teki temsilcimiz Broken Blade’e oldukça iddialı bir mesaj gönderdi. Finalin sonucunu kafasında çoktan belirleyen nişancı, Sergen ile MSI’da görüşeceklerini iddia etti.

09 Nisan 2019, Salı 09:21
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Hades'ten, Broken Blade’e iddialı mesaj

Twitter hesabından gönderdiği mesajda Broken Blade’i etiketleyen nişancı, “MSI’da görüşürüz.” mesajını gönderdi. Nişancının bu gönderisinin altında destek verenler de vardı iddialı konuşmasını gereksiz bulanlar da. İşte o tweet:

Cumartesi günü oynanacak KMF’yi kafasında çoktan kazanan oyuncu, MSI’yı düşünmeye başladı bile. Sosyal medyada ve maç sonu röportajlarında devamlı iddialar açıklamalar yapması, Hades’in en çok konuşulan oyunculardan biri olmasını sağlıyor. Bahçeşehir SuperMassive – Royal Youth yarı final serisi sonrası “Güzel seriydi. Şimdi kenara çekilin!” paylaşımını yapan oyuncu, yine takipçilerini ikiye bölmüştü. (Playerbros)

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