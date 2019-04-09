Twitter hesabından gönderdiği mesajda Broken Blade’i etiketleyen nişancı, “MSI’da görüşürüz.” mesajını gönderdi. Nişancının bu gönderisinin altında destek verenler de vardı iddialı konuşmasını gereksiz bulanlar da. İşte o tweet:

Cumartesi günü oynanacak KMF’yi kafasında çoktan kazanan oyuncu, MSI’yı düşünmeye başladı bile. Sosyal medyada ve maç sonu röportajlarında devamlı iddialar açıklamalar yapması, Hades’in en çok konuşulan oyunculardan biri olmasını sağlıyor. Bahçeşehir SuperMassive – Royal Youth yarı final serisi sonrası “Güzel seriydi. Şimdi kenara çekilin!” paylaşımını yapan oyuncu, yine takipçilerini ikiye bölmüştü. (Playerbros)