Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacısalihoğlu, Galatasaray galibiyetinin ardından üst üste alınan iki mağlubiyetin moralleri bozduğunu belirterek, “Trabzonspor kazanma hırsı ve azmi olan bir takım görüntüsü veriyor. Alınan mağlubiyetlerde zaman zaman beceriksizlikler, şanssızlıklar hatta yetersizlikler de olabilir. Sezona başlarken verdiğimiz mesaj şuydu; Trabzonspor zirveye oynayacak, zirve mücadelesi yapacak ancak asıl büyük amaç Trabzonspor takımının iskeletini oluşturmak. Bu kadroyla gelecek yıl yapılacak takviyelerle ihtiyaca göre eksikleri tamamlayarak daha üst sıralar için mücadele etmek bizim planımızdı” dedi.

"Kulüp ve takım olarak değişim süreci içerisindeyiz"

Hacısalihoğlu, kulüp ve takım olarak bir değişim sürecinin içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Maalesef Trabzonspor kulüp olarak kendi gücünün ve imkanlarının üzerinde bir borçla karşı karşıya, bunları çözmeye, azaltmaya ve yapılandırmaya çalışırken eldeki kadroyu daha Trabzonspor adetlerine, alışkanlıklarına uygun mücadeleci, hırslı, genç bir kadroyla değiştirmeye çalışıyor. Bu kolay bir iş değil ve elde sözleşmesi olan oyuncular var. Bunları yok sayamazsınız gözden çıkaramazsınız. Bunları düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Görevde olan bir hocamız var. O da bu anlayışta mücadeleyi veriyor. Zaman zaman eksiklikler, yanlışlar ve hatalar beklemediğimiz sonuçlar da olabiliyor. Trabzonspor sevenlerinin yüksek frekansta tepkiler yerine daha hoşgörülü bir üslupla eleştirilerini yapması, kulübün birlikteliğine daha menfaati olur diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımızı değersiz hale getirmeyelim"

Hacısalihoğlu, "Trabzonspor hepimizin takımı" diyerek, "Bu sevgimizi, öfkemizi zaman zaman ortaya koyarken zarar vermememiz, kırmamamız, dökmememiz lazım. Olumlu eleştirilerin, tepkilerin mutlaka faydası vardır ancak kendi oyuncularımızı hem değersiz hem moralsiz hale getirmeyelim. O tepkinin dozunu Trabzonspor taraftarları bugüne kadar doğru ve sağlıklı vermiştir diye düşünüyorum. Bundan sonra da öyle vermesi gerekir, vereceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"Ekonomik sorunların çözümü için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Kulübün ödemelerle ilgili sorunlarının çözümü için yoğun şekilde çalışıldığının da altını çizen Hacısalihoğlu, "İki şık var, bir tanesi Trabzonspor’un borcu hakikaten geliri ve ekonomik durumunun çok üzerinde. Ulaşması, çözümlemesi çok zor olan bir durum. İkincisi çok gecikmiş borçları var. Geçmiş dönemlerden ismini hatırlayamadığımız menajerlere, oyunculara borçlar var. Bunlarla karşı karşıyayız. Belki birçok futbolsever durumu iyi biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim; en garanti alacak futbolcu, teknik direktör alacaklarıdır. Müracaat ettikleri zaman yabancı oyuncular UEFA’dan, yerli oyuncular ise TFF üzerinden tahsilatlarını gerçekleştirir. Kulüpler şayet bunu ödeyemezse lisans çıkaramaz, daha ileri seviyelerde daha farklı yaptırımlar da ortaya çıkar. Şu an Trabzonspor’un borcunu karşılayacak bir geliri ve imkanı yok. Bunu Trabzonspor camiasının iyi anlayıp anlayışlı olması gerekiyor. Ben de Trabzonspor taraftarıyım, yönetimdeki herkes de kulübün taraftarı. Bu konuya hep birlikte çözüm aramamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Türk Lirası üzerinde sözleşme, Türk futbolu için aydınlık bir geleceğe neden olabilir"

Yerli oyuncularla Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalanması konusunda Kulüpler Birliği’nin bir çalışması olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, “Kulüpler Birliği’nin böyle bir tasarısı var. Bu bir kulübün yapacağı iş değil. Yaparsanız da geçerli olmaz. Diğer kulüpteki başka bir futbolcuya aynı uygulama yapılmazsa sıkıntı olur. Örnek göstererek benimsemeyerek bu işi uygulamanız çok mümkün olmayabilir. Bütün kulüpler, Kulüpler Birliği çatısı altında TFF’nin ve Spor Bakanı’nın katılımı ve onayıyla böyle bir karar alırsa bu Türk futbolu için çok daha aydınlık bir geleceğe neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

"Kadroda bulunan bütün oyuncularımız bizim"

Hacısalihoğlu, son maçın ardından bazı oyuncuların eleştirilmesiyle ilgili olarak da, “Bir takım şayet mağlup oluyorsa o kulüp camiasının da, yönetiminin de, futbolcu kadrosunun da, teknik kadrosunun da mutlaka kusuru, eksiği vardır. Herhangi bir mağlubiyeti bir hocaya, futbolcuya, yöneticiye bağlamak sağlıklı değerlendirme olmaz. Çünkü sonuç olarak onları o görevlere getirenler, o yetkiyi veren bizleriz. O şekilde değerlendirip olayı yorumlamak lazım. Kaptanımız Onur ile ilgili yapılan eleştiriler de topu elinden kaçırması üzerine. Ancak Onur bize çok maçlar kurtardı ve seyirciyi coşturdu. Futbolda maalesef bunlar var. Dünyadaki en önemli veya başarılı oyuncuların bu tür hataları oluyor. Bu hata için insanları yok saymak, uygun olmayan ifadeler kullanmak doğru değil. Bu oyuncular bizim ve bu oyuncularla lige devam edeceğiz. Bu şekilde değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.

"Bizim daha çok başarıya ve galibiyete ihtiyacımız var"

Asbaşkan Hacısalihoğlu, hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendirerek, “Kasımpaşa ilk maçlara iyi başlayan futbol neticesi olarak başarılı olan kulübüz. Ancak Trabzonspor da Kasımpaşa’dan aşağı kalır bir kulüp değil. Daha üst seviyede bir kulüp. Daha çok başarıya ve galibiyete ihtiyacı var. Ben umuyorum ki Trabzonspor bu maçtan arzu ettiği ve hak ettiği bir galibiyet alır ve yoluna devam eder” dedi.