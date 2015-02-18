Hacıosmanoğlu: Hakemler hata haklarını fazlasıyla doldurdu
Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Avrupa Ligi 2. turu ilk maçında yarın karşılaşacakları İtalya'nın Napoli takımı karşısında turu geçerek son 16 takım arasına kalmak istediklerini bildirdi. Artık hakem hatalarıyla karşılaşmak istemediklerini federasyon yetkililerine net bir şekilde ifade ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Hakemler hata haklarını fazlasıyla doldurdu" dedi.
'Emekler kaybolmayacak'
Bunun karşılığını alma adına verdikleri mücadelede artık hakem hatalarıyla karşılaşmak istemediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "Bu düşüncemizi federasyon yetkililerine net ifadelerle ilettik. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızın emeklerini artık hakem hatalarıyla kaybetmeyeceğiz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak bunun adına biz hakem kararı diyeceğiz. Çünkü hakemler Trabzonspor’a karşı hata haklarını fazlasıyla doldurmuşlardır." Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Napoli ile oynayacakları maça değinerek, "Avrupa Ligi’nde İtalya’nın köklü kulüplerinden biri olan Napoli’ye karşı oynayacağımız müsabakaları geçip son 16 takım arasına kalmak istiyoruz. Geçen sezon ilk kez oynadığımız 2. tur müsabakasını bu yıl bir sonraki aşamaya taşımak en büyük arzumuz" değerlendirmesinde bulundu.
Taraftara seslendi
Bordo-Mavili taraftarlara da seslenen Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti: "Taraftarlardan beklentimiz, oluşturduğumuz bu kadroya destek vermeleridir. Stadyuma gelmemek için herkesin kendine göre haklı nedenleri olabilir ancak hiçbir gerekçe bizi Trabzonspor sevgisinden ve bağlılığından ayrı düşürmemelidir. Oyuncularımıza verdikleri mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Bir yandan sportif başarıyı kovalarken diğer yandan da ekonomik yapıyı iyileştirme ve kaynak oluşturma çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda en büyük kaynaklarımızdan biri, yapımı devam eden yeni stadyumumuzun isim hakkı olacaktır. Buradan gelecek ekonomik girdi ve yaptığımız anlaşmalar gereği direkt borcumuz gidecek ve kulübümüz bu yönde önemli rahatlama sağlayacaktır. Stadyum isim hakkı dışında da gelir getirici kaynak arayışlarımız devam etmektedir."
AA