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Hacettepespor'u 3 golle geçen Kızılcabölükspor umutlandı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci haftadan bu yana düşme hattında yer alan Kızılcabölükspor, son 3 maçından 7 puan çıkararak seyircisine umut verdi.

29 Kasım 2021, Pazartesi 19:09 Son Güncelleme:
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Hacettepespor'u 3 golle geçen Kızılcabölükspor umutlandı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci haftadan bu yana düşme hattında yer alan Kızılcabölükspor, son 3 maçından 7 puan çıkararak seyircisine umut verdi. İlk galibiyetini 13'üncü haftada evinde Kuşadasıspor'u 4-0 yenerek elde eden Denizli temsilcisi, 68 Aksaray Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra konuk ettiği Hacettepespor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık farkı 1'e indiren sarı-kırmızılı takım, 19'uncu sıradan 17'nci basamağa yükselerek moral buldu. Bu haftayı bay geçirecek Kızılcabölükspor, bir sonraki maçında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. (DHA)

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