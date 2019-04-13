Hacettepe - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi Beyaz Grup 31. haftasında Samsunspor, deplasmanda Hacettepe ile karşılaşacak. Çarşamba günü oynanan maçta Keçiörengücü ile Cumartesi günü ise Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını zora sokan Samsunspor, Hacettepe karşısında galibiyeti hedefliyor.

Hacettepe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 15.00'de Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak ve İzmir bölgesi A Klasman hakemi Hakan Ceylan yöneteceği Hacettepe - Samsunspor karşılaşması Samsun Haberaks Tv'den canlı yayınlanacak.