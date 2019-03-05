Hacettepe - Ankara Demirspor maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta mücadelesinde Hacettepe, evinde Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

05 Mart 2019, Salı 22:00
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Hacettepe - Ankara Demirspor maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig’de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.

Ligde Beyaz Grup’ta oynanan müsabakada Hacettepe, Ankara Demirspor’u 3-0 yendi.

Hacettepe puanını 26’ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.

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