Hacettepe - Ankara Demirspor maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig’de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.
Ligde Beyaz Grup’ta oynanan müsabakada Hacettepe, Ankara Demirspor’u 3-0 yendi.
Hacettepe puanını 26’ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.
TFF 2. Lig’de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.
Ligde Beyaz Grup’ta oynanan müsabakada Hacettepe, Ankara Demirspor’u 3-0 yendi.
Hacettepe puanını 26’ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.