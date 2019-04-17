Habib Diallo Fenerbahçe'ye pahalı geldi

Gol yollarında yaşanan kriz nedeniyle önümüzdeki sezon forvet transferi yapacak olan Fenerbahçe, Metz forması giyen Habib Diallo'nun 12 milyon Euro'luk (79 milyon TL) bonservisini duyunca geri adım attı.

17 Nisan 2019, Çarşamba 06:12
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Habib Diallo Fenerbahçe'ye pahalı geldi

Fransız basını, Fenerbahçe’nin Metz’de forma giyen Habib Diallo için fiyat sorduğunu yazdı. Habere göre Fransız ekibi bonservis bedelini 12 milyon Euro (79 milyon TL) olarak belirledi. Rakamı duyan Sarı- Lacivertliler’in mecburen geri adım attığı kaydedildi.

23 yaşındaki forvet, Fransa 2. Ligi’nde çıktığı 30 maçta 20 kez fileleri sarsarken, 5 golün de asistini yaptı. Fransa 1. Ligi’nde fırtına gibi esen ve son olarak PSG’yi 5-1 yenen Lille’in de Diallo’yu istediği belirtildi.

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