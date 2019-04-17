Fransız basını, Fenerbahçe’nin Metz’de forma giyen Habib Diallo için fiyat sorduğunu yazdı. Habere göre Fransız ekibi bonservis bedelini 12 milyon Euro (79 milyon TL) olarak belirledi. Rakamı duyan Sarı- Lacivertliler’in mecburen geri adım attığı kaydedildi.

23 yaşındaki forvet, Fransa 2. Ligi’nde çıktığı 30 maçta 20 kez fileleri sarsarken, 5 golün de asistini yaptı. Fransa 1. Ligi’nde fırtına gibi esen ve son olarak PSG’yi 5-1 yenen Lille’in de Diallo’yu istediği belirtildi.

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