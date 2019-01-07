Haberiniz olmadan porno filmde oynayabilirsiniz!

Airbrush ve Photoshop yıllar önce fotoğraflar üzerinde manipülasyon yaparak gerçeğinden ayırt edilemeyecek oynamalar yapılabiliyor ve gerçekte var olmayan videolar ortaya çıkarılabiliyordu.

YILLAR ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Ancak kısa sürede bu programla oluşturulmuş olan videolar her yerden yasaklanmış, hatta videoların sahte olup olmadığının anlaşılması için bazı şirketler milyonlarca dolarlık anti teknolojiler geliştirmişti.

KADINLARA KARŞI SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Bu videolar son dönemde 'daha gerçekçi' hale getirilerek kadınlara karşı bir silah olarak kullanılmaya başlandı.

PORNO YILDIZININ YÜZÜNE MONTE EDİLİYOR!

Porno yıldızlarının kafalarına monte edilen yüzler ile insanlar tehdit ediliyor ve bu sayede çıkar kişilerden maddi kazanç elde etmek amaçlanıyor.

Ve bu videoların tespiti zor olduğu için kaldırılması oldukça güç.

‘DEEPFAKE’ VİDEOLAR NASIL YAPILIYOR?

Deepfake videolarının amatör yollarla yapılmış hallerini YouTube’da çokça bulabilirsiniz.

Bir kişinin dudak hareketleri ve mimiklerini öğrenmek için daha önceki görüntülerinden yararlanılıyor. Dudak hareketleri ve mimikler işleniyor. Makine öğrenme teknolojisi ve yapay zekadan faydalanarak ortaya o kişin bir algoritması konuluyor. Daha sonra aşağıdaki videoda görebileceğiniz üzere taklitçinin ağız hareketleri ve mimikleri ne olursa olsun hepsi taklit edilmek istenen kişinin suratında beliriyor.

ÜNLÜLER HEDEFTE

"Deepfake" videoları hazırlayanlar özellikle ünlüleri hedef alıyor. 'Deepfake' videolar hazırlayan topluluklar arasında Emma Watson ve Natalie Portman en popüler iki ünlü.

Fakat onların dışında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Kate Middleton gibi kadınlar da kullanılıyor. Wonder Woman'ı oynayan Gal Gadot'un yüzünün kullanıldığı video ise bu teknolojinin imkanlarını gösteren ilk videolardan biri olmuştu.