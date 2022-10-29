İngiltere Premier Ligi'nin 14. haftasında Manchester City deplasmanda Leicester City'e konuk oldu. King Power Stadyumu'ndda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İki takımın da pozisyonlar ürettiği karşılaşmanın 49. dakikasında Kevin De Bruyne'nin attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Çağlar Söyüncü'nün 72. dakikada Patson Daka'nın yerine oyuna girdi. Milli oyuncu bu sezon Premier Lig'de ilk kez forma şansı buldu. Mücadelede kalan dakikalarda başka gol olmadı. Manchester City deplasmanda 1-0'lık skorla üç puanı aldı.

Bu skorun ardından puanını 29'a yükselten Manchester City maç fazlasıyla, Arsenal'in bir puan önünde zirvede yer aldı. 11 puanda kalan Leicester City ise 17. sırada yer alıyor.

Premier Lig'de gelecek hafta sahasında Fulham'ı konuk edecek. Liecester City ise deplasmanda Everton ile karşılaşacak.